Счетчики, парковка и коммуналка: как возвращать переплату

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Столбцы цифр и сложные расчеты способны отпугнуть кого угодно. Поэтому некоторые жители города предпочитают оплачивать разнообразные квитанции, даже не читая их. И иногда тратят больше, чем нужно. О том, как безболезненно возвращать переплаты, читайте в материале M24.ru.

Переплата за парковку

За парковку в пределах Садового кольца нужно вносить предоплату. Но в этом случае москвичи застрахованы от лишних расходов.

Прежде всего, система оплаты является полностью автоматизированной, то есть исключает участие человека.

Кроме того, при оплате парковки через SMS и мобильное приложение "Парковки Москвы" тарификация происходит поминутно. Это значит, что при досрочном завершении парковки деньги за неиспользованное время стоянки сохраняются на парковочном счете. Их можно использовать для оплаты следующих парковочных сессий.

Переплата за коммунальные услуги

Если вместо положенных 3500 рублей вы заплатили за коммунальные услуги 4000, а переплата не пошла в счет следующего месяца – это повод для оформления перерасчета. Проявить активность нужно и в том случае, если услуги вроде вывоза мусора вдруг подорожали в разы. Вполне вероятно, что вашими деньгами гасят долг за общедомовые нужды.

Первым делом нужно обратиться в вашу управляющую компанию. Ее сотрудники обязаны быстро проверить правильность начислений и выдать документы с действительными платежами. По вашей просьбе их могут заверить подписью руководителя и печатью. Если вы обращаетесь в организацию письменно, ответ должны дать в течение трех рабочих дней. В случае отказа в перерасчете УК обязана объяснить причины.

Для перерасчета пригодятся следующие документы:

квитанция с неправильными расчетами;

выписка из домовой книги;

свидетельство о собственности.

Как управлять коммунальными начислениями через портал госуслуг

Скорее всего, управляющая компания постарается решить вопрос максимально оперативно. В противном случае недовольные жильцы смогут отказаться от ее услуг или даже потребовать у суда наказать компанию штрафом.

Если организация все-таки проигнорирует требование перерасчета, следующим шагом должно стать обращение в Мосжилинспекцию. Москвичи могут написать на сайт инспекции или направить документы по почте. В течение 30 дней инспекторы проверят информацию и вынесут вердикт. В случае если управляющая компания незаконно добавила лишние рубли, ей выпишут предписание с требованием вернуть их.

Как вернуть деньги за коммунальные услуги, если вы были в отпуске

Москвичи, вернувшиеся из отпуска, также могут обратиться за перерасчетом стоимости коммунальных услуг. Согласно постановлению столичного правительства, на это могут рассчитывать те, кого не было дома больше пяти дней подряд.

Перерасчету подлежат услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализация) и газоснабжения. При этом сумму оплаты изменят, если в квартире нет индивидуальных приборов учета, или попросту счетчиков.

Как сэкономить на оплате коммунальных услуг во время отпуска



Стоит отметить, что пересчитывать не будут плату за содержание жилого помещения, а также за ремонт дома.

Заявление на перерасчет необходимо подать не позднее 30 дней после возвращения. Чтобы получить скидку, в районную инженерную службу (ГУ ИС) нужно будет принести один из документов:

копию командировочного удостоверения или справку о командировке, заверенную по месту работы;

справку о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении;

проездные билеты в оба конца;

туристические путевки;

визы въезда и выезда из страны;

справку из управления дачного совета.

От каких коммунальных услуг можно отказаться

За три месяца отсутствия в квартире можно сэкономить на коммунальных платежах до шести тысяч рублей.

От домашнего телефона, домофона, радиоточки и телеантенны и вовсе можно отказаться.

Если вы не хотите использовать домофон, нужно прийти в офис компании, предоставляющей услугу, и написать заявление.

Для отказа от домашнего телефона необходимо прийти с паспортом в ближайшее отделение ОАО "Ростелеком". Там вас попросят написать заявление об отказе от услуг связи. После оплаты всех имеющихся задолженностей (если они имеются) телефон отключат.

Отключение радиоточки можно оформить в офисе ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" или в районной инженерной службе.

От каких коммунальных услуг можно отказаться

Для отключения телеантенны необходимо подать заявление в обслуживающую ее компанию. Правда, в определенный день придется остаться дома и дождаться специалиста, который отключит антенну и выдаст справку. Справку нужно будет отнести в расчетный центр.

Перестать пользоваться лифтом и мусоропроводом можно только при согласии всех жильцов дома. Кроме того, единодушное решение жильцов понадобится для отказа от уборки подъезда и обслуживания инженерных коммуникаций дома: отопления, водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции.

От мусоропровода можно отказаться, если все жильцы согласны выносить мусор в контейнеры на улице. Для отказа необходимо обратиться с коллективным решением в управляющую организацию. Затем заварить все люки мусоропровода.

Оформить отказ от водоснабжения, газа или электричества нельзя, однако ими можно не пользоваться, если поставить счетчики. Установка индивидуальных приборов учета позволит платить за воду, газ и электричество по мере потребления.

Елена Тимофеева