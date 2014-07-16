Стратегию пешеходного развития Москвы определят австрийцы и итальянцы

Фото: m24.ru

Стратегию пешеходной доступности Москвы до 2020 года разработают итальянские специалисты из архитектурного бюро Mobility in chain. Кроме того, как сообщил M24.ru источник в ГУП "МосгортрансНИИпроект", их австрийские коллеги из Rosinak & Partner проанализируют 111 улиц столицы общей протяженностью 135,7 км, чтобы выработать комфортные условия для велосипедного движения. Работы должны завершиться к осени.

Зарубежные компании предоставят столичным властям результаты исследования по размещению велосипедных и пешеходных дорожек, чтобы сформировать комфортную среду в городе. На это будет потрачено более 8 млн рублей.

Австрийская компания Rosinak & Partner проанализирует 111 улиц общей протяженностью 135,7 км: Гоголевский, Никитский, Тверской, Страстной бульвары, Кремлевскую и Пречистенскую набережные, улицы Покровка и Маросейка, Пятницкое шоссе, Митинскую улицу, Лаврушинский переулок, Берсеневская набережная от Патриаршего моста. В центре города выделено для анализа 36,2 км улично-дорожной сети.

Итальянская компания Mobility in chain разработает также стратегию формирования схемы развития пешеходной доступности в Москве до 2020 года. Специалисты, помимо этого, проанализируют данные госстатистики об аварийности с участием пешеходов и интенсивность пешеходного движения за 2009-2012 годы. При разработке стратегии учтут аналогичный опыт зарубежных стран.

Напомним, московские власти разрабатывают сразу семь концепций и отраслевых схем по развитию велопешеходной инфраструктуры в городе до 2016 – 2025 года. Помимо новых велодорожек планируется также устанавливать веломойки, насосные станции и пункты технического осмотра для байков. Кроме того, должны быть представлены альбомы с единым дизайном для "лежачих полицейских", столбиков, отделяющих велодорожки от проезжей части, велопарковок и других элементов велопешеходной инфраструктуры.

Итальянское бюро Mobility in chain не впервые проводит анализ и предлагает идеи для пешеходных зон и мест отдыха в Москве. Эксперты компании участвовали в исследовании городской среды в районе Волхонки, а также в разработке ландшафтно-архитектурной концепции парка "Зарядье". Австрийская компания Rosinak & Partner проводил для Москвы исследование международных тенденций в развитии велодвижения.

Эксперт Московского центра борьбы с пробками Диана Хакимова рассказала, что на всех последних совещаниях в департаменте транспорта по пешеходной и велосипедной инфраструктуре присутствовали зарубежные коллеги из Австрии и Италии. Однако Москва сильно отличается от зарубежных столиц. "В Вене, к примеру, внутри всего города скорость движения составляет 40 км в час, а у нас - 60 км в час плюс 19 км, за которые не штрафуют. При столкновении велосипедиста с движущейся на скорости 80 км в час машиной, он не выживет. Если в Москве будут проектироваться велодорожки вдоль трасс, скорость должна быть также строго ограничена 40 км в час", - отметила она.

Напомним, создание велосипедной инфраструктуры - одна из причин, по которой московские власти хотят снизить скорость в пределах Бульварного кольца до 40 км в час, а внутри Садового - до 50.

Генеральный директор ЦНИИ проектирования велосипедного транспорта им.М.Валфиуса Игорь Маркин отметил, что климат Италии сильно отличается от московского, поэтому итальянским специалистам будет сложно самостоятельно разработать проекты - нужно подключать и российских. "Можно было бы также воспользоваться опытом коллег из Дании и Голландии, они делают велодорожки около 30 лет. В Голландии проводили эксперимент по совмещению дорожного и велодвижения. В Москве в центре тоже нет смысла выделять велодорожки: скорость движения там низкая, если сделать ее равной 30 км в час, то она будет ненамного превышать скорость велосипедистов, и не будет опасной. Там, где движение более активно, надо, конечно, велодорожки отделять от проезжей части. Кроме того, в зарубежных странах практикуют велосвязки через парки или другие озелененные территории, участки которых автомобилям не доступны", - сказал он.

Напомним, текущая протяженность велодорожек в Москве - 146 км. В 2014 - 2015 годах также планируется запустить четыре пилотные велозоны - в центре Москвы, с сужением проезжей части, на западе и юго-западе города между станциями метро "Нахимовский проспект", "Нагорная", "Новые Черемушки", "Университет" и "Проспект Вернадского", а также в Зеленограде и в районе Митино.

В начале июня, в результате голосования в приложении "Активный гражданин" две трети жителей Москвы поддержали расширение сети велосипедных дорожек в городских парках. Так, больше всего москвичей выступили за создание новых веломаршрутов в зеленых зонах "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Лосиный остров", "Измайлово" и "Битцевский парк".

В настоящее время в городе открыли 20 пунктов проката велосипедов, к августу их будет 150, а через год уже 300. Новая схема их размещения полностью покроет весь центр Москвы, частично Южный и Юго-Западный округа.

Кроме того, в этом году в городе появится около 50 километров пешеходных улиц. Большая часть из них будет находиться не в Центральном административном округе, а на окраинах Москвы. Всего в 2014 году в столице организуют 30 пешеходных маршрутов, в том числе 27 за пределами центрального округа. Так, три знаковые пешеходные зоны появятся в ЦАО на Покровке, Маросейке и Пятницкой улице. Также планируется улучшить пешеходную доступность Пушкинской площади, Якиманской набережной, улиц Пречистенка, Остоженка и Моховая. Кроме того, еще один маршрут может появиться в Северном округе возле метро "Сокол".

Наталья Савельева