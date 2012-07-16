Москвичи недовольны раскрашиванием города

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Жители столицы недовольны работой коммунальщиков, которые стали красить в разные цвета не только бордюры, но и тротуары, и даже гранитные ограды. Город превращается в странную аляповатую картинку, пишет «Комсомольская правда».

Так, например, во дворе одного из домов по Верхней Масловке часть бордюров была выкрашена в черный и белый цвета, часть – в желтый и зеленый, есть и непокрашенные бордюрные камни. Дом номер 2 по Планетной ул. был закрашен белой известкой на два метра от тротуара. Как объяснили коммунальщики, таким образом были закрашены граффити, сделанные подростками.

Но жители столицы обвиняют коммунальные службы и в сокрытии недоработок. Так, например, у здания президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте укладчикам не хватило красной плитки, и они положили серую, покрасив ее в нужный цвет. Со временем краска облупилась. Примерно такая же ситуация на Покровском бульваре, здесь коммунальщики покрасили в коричневый цвет столбики ограды из гранита.

Между тем бордюрный камень в принципе не нуждается в покраске. В Москомархитектуре заявляют, что каждый камень имеет свой цвет, и этот цвет отражен в проекте. Гранит же, по словам экспертов, красить нельзя вообще. Если гранитная поверхность повреждена, необходима квалифицированная помощь специалистов-гранитчиков. Что касается закрашивания фасадов домов, для этого должен применяться только тот цвет, в который покрашено здание.

Особый вопрос у жителей также вызывают детские площадки, на оформление которых город выделяет большие средства. Согласно правилам, площадки должны выглядеть ярко и иметь насыщенные цвета, однако коммунальщики слишком сильно варьируют цвета и вымащивают площадки разнокалиберной плиткой, совершенно неподходящей для площадок.