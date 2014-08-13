Улицы столицы стали на 40% более освещенными - Бирюков

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За последние четыре года столичные улицы стали на 40 процентов более освещенными, сообщил в среду, 14 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"При этом уровень потребления электроэнергии в секторе вырос буквально на 2 процента. Такая экономия идет за счет энергосберегающих технологий", - отметил Бирюков.

Бирюков добавил, что все больше столичных зданий украшаются архитектурно-художественной подсветкой. В настоящее время она установлена примерно на одной тысяче городских строений, 300 из них находятся в пределах Садового кольца. С помощью свето-художественных технологий оформлены не только здания, но и пешеходные зоны столицы.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, в июне на 90 зданиях на проспекте Мира и на Ярославском шоссе появилась новая подсветка. Украсили строения, расположенные на участке от Третьего транспортного кольца до МКАД, всего установили 7,6 тысячи светильников.

До 2016 года подсветка должна украсить 1,7 тысячи столичных зданий. Так, будут освещены строения на Ленинградском и Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Кроме того, в ближайшее время архитектурная подсветка появится на домах на Бульварном кольце.

На проспекте Мира и Ярославском шоссе появилась новая подсветка

Что касается новых фонарей, то они появляются в столице в рамках программы улучшения уличного освещения. Так, дополнительное освещение уже получили более 14,4 тысяч дворов, детских площадок, пешеходных дорожек. Приоритетом ближайших лет станет благоустройство пешеходных маршрутов и незастроенных территорий, которые формально не являются дворами, но активно используются жителями.