В августе в Москве откроются три пешеходные зоны - Бирюков

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Еще три новые пешеходные зоны откроются в столице в августе. Так, 22 августа для горожан откроют обновленную Пятницкую улицу, а 25 августа - Покровку и Маросейку, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Еще 6,5 км пешеходного пространства мы откроем 27 августа. Это маршрут от площади Гагарина до Киевской площади", - сказал Бирюков. Он добавил, что на сегодняшний день в городе разработано около 70 пешеходных маршрутов.

Новый маршрут пройдет от площади Гагарина по Ленинскому проспекту, далее по Нескучному саду, оттуда по Титовскому проезду, Андреевскому мосту, скверу вдоль 1-ой Фрунзенской улицы, Комсомольскому проспекту, переулку Хользунова, улице Плющиха, – 7-му Ростовскому переулку и через мост Богдана Хмельницкого выйдет к Киевскому вокзалу.

В ходе работ асфальт частично заменят на гранит и обновят, установят лавочки, урны, кадки для деревьев и дополнительные опоры освещения.

К слову, 22 августа в Басманном районе Москвы пройдут дворовые праздники с чаепитием, посвященные открытию новых пешеходных зон на Пятницкой, Покровке и Маросейке. Так, праздник состоится по адресам: Голиковский переулок, дом 7, улица Покровка, дома 40-44, улица Покровка, дома 37-41, улица Покровка, дом 50 и в сквере Чернышевского на улице Покровка, дом 20. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры ЦАО, в ходе реконструкции Пятницкой были благоустроены 54 двора, расположенных рядом с обновленной улицей. Аналогичные работы провели на Покровке и Маросейке.

Пешеходные маршруты Москвы

В 2013 году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

В этом году планируется обустроить пешеходные зоны от Маросейки до Покровки и на улице Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка.

Протяженность нового пешеходного маршрута на улице Забелина составит 270 метров. В рамках благоустройства планируется замостить улицу гранитом и поставить фонарные столбы в старинном стиле. Кроме того, на прилегающей территории появятся деревянные скамейки с чугунными ножками и кадки для цветов.

После обустройства улица Забелина предстанет перед горожанами в своем историческом облике. До настоящего времени там сохранились дома, признанные культурным наследием федерального значения. Среди них - Палаты Сумароковых, Доходный дом Московского купеческого общества и Ивановский монастырь.

Кроме того, власти благоустроят и Триумфальную площадь. Она будет разделена на "тихую" и "шумную" зоны. Там планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад, а также высадить многолетники, злаки, липы и клен Гиннала.

Помимо этого, площадь будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками, клумбами, а на тротуарах появится гранитное мощение.

Всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро.

Где появятся новые пешеходные зоны

Как ранее сообщал M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.