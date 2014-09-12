"Спортмастер" подарил одинцовским школьникам спортивные площадки

Фото: M24.ru/Роман Васильев

10 сентября в Одинцове прошла торжественная церемония открытия новой спортивной площадки в рамках проекта "Поколение "Спортмастер". Юные любители спорта получили возможность тренироваться в гимнастической беседке, где установлены тренажерные комплексы и многоуровневые турники.

Новая площадка появилась около средней общеобразовательной школы №17. На ней установлено пять тренажеров, турники и гимнастические кольца. Площадка крытая, поэтому юные спортсмены смогут заниматься физкультурой при любых погодных условиях.

"Площадки для Подмосковья - это наш пилотный проект, - заявил руководитель проекта "Поколение "Спортмастер" Владимир Струтинский. - Все они подготовлены для сдачи нормативов "Готов к труду и обороне!" и рассчитаны на детей от 6 до 17 лет. Площадки позволит молодому поколению заниматься, укреплять дух и силу. Дети - наше будущее!".

"Это уже не первая площадка проекта "Поколение Спортмастер" в Одинцове. В городе появится 10 спортивных площадок с новым современным оборудованием. С одной стороны - они компактны, а с другой - оснащены необходимыми тренажерами и позволяют детям заниматься спортом на открытом воздухе", - рассказал директор Одинцовской средней общеобразовательной школы №17 Алексей Поляков.

Проект "Поколение" Спортмастер" разработан для того, чтобы городские жители могли активнее заниматься спортом на воздухе, чего им так не хватает в повседневной жизни. В 2014 году в рамках программы планируется открыть 100 спортплощадок в 10 городах Московской области. Кроме Одинцова, уже открыты площадки в Электростали, Дмитрове, Серпухове и Коломне. В 2015-2018 годах спортивные площадки "Поколение "Спортмастер" появятся в других регионах страны. По итогам реализации проекта, в 100 городах России будет открыто 1000 площадок, рассчитанных на людей разного возраста, разной физической формы и для любых уровней нагрузки.

За открытием других площадок в Подмосковье следите на нашем сайте.

