Москвичи решат, как благоустроить Большой Златоустинский переулок

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Москвичей спрашивают, как необходимо благоустроить Большой Златоустинский переулок. Соответствующий опрос проводится в сервисе городских референдумов "Активный гражданин".

"Большой Злутоустинский переулок ждут большие перемены. На 2015 год запланированы работы по благоустройству улицы. Планируется уложить новое покрытие, привести в порядок фасады домов и др. Особое внимание будет уделено пешеходному пространству", - говорится в опросе. В связи с этим "активных" граждан спрашивают, хотели бы они, чтобы на этой улице расширили тротуары. На данный вопрос можно дать либо положительный, либо отрицательный ответ, либо оставить решение за специалистами.

Кроме того, москвичам предлагают решить, какое покрытие должно быть использовано для пешеходных дорожек: асфальт или бетонная плитка. Для наглядности разработчики опроса проиллюстрировали этот вопрос. Следующий вопрос касается освещения: нужно ли дополнительно подсвечивать тротуары.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

В заключении у москвичей спросят, что еще необходимо сделать в Большом Златоустинском переулке в ходе работ по благоустройству. Здесь предлагается несколько вариантов ответа: "установить лавочки, уличную мебель", "в летний период устанавливать дополнительные элементы озеленения", "пусть это решают специалисты". Также можно предложить свой вариант.

За прохождение опроса пользователям начисляется 40 баллов.

Большой Златоустинский переулок расположен в Басманном районе. Он начинается от Мясницкой улицы, далее идет на юг, пересекает Лучников переулок справа и Малый Златоустинский переулок слева и заканчивается на Маросейке напротив Большого Спасоглинищевского переулка.

Его название возникло в XVIII веке по находившемуся здесь Златоустовскому монастырю. К сожалению, монастырь был разрушен в 1933, но название сохранилось и по сей день.