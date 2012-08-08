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Город

08 августа 2012, 13:27

На юге Москвы к сентябрю обустроят семь парков

благоустройство парки реконструкция

Реконструкцию всех зон отдыха в ЮАО планируют завершить этой осенью. Работы идут в зоне отдыха "Борисовские пруды", парках "Бекет" и "Городня", а также в сквере на Даниловской площади

К сентябрю этого года обустроят семь парков на юге столицы. На данный момент выполнено 90% работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на префекта ЮАО Георгия Смолеевского.

При благоустройстве парковых зон планируется создать 14 детских площадок, 19 спортивных площадок, установить семь пунктов охраны порядка, посадить 119 деревьев и 132 кустарника, провести ремонт газонов, установить 664 малые архитектурные формы, а также проложить велодорожки протяженностью 3,8 километра, которые зимой будут служить лыжными трассами.
На благоустройство парков выделено более 306 миллионов рублей.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в течение пяти лет создать все условия для отдыха и досуга граждан. На программу благоустройства "зеленых зон" было выделено более 15 миллиардов рублей.

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