В 2014 году в столице благоустроят 100 парков и скверов

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В 2014 году в столице благоустроят 100 общественных территорий: парков, бульваров и скверов, сообщил Сергей Собянин

В планах на 2014 год предусмотрено дальнейшее благоустройство парков им. Горького, "Сокольники", "Фили" и других городских парков.

"К крупнейшим паркам, где будут продолжены работы относятся ВДНХ и Останкинский парк. Кроме того, благоустроят 50 народных парков районного значения", - рассказал мэр Москвы.

Собираются власти заняться и четырьмя парками парков за пределами центра города, к ним относятся Сиреневый сад, Садовники, Аршиновский парк, и парк "Подходы к Олимпийской деревне-80".

Как благоустраивают скверы и парки

Помимо этого, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства совместно с префектурами округов приводит в порядок 30 парковых территорий. В настоящее время завершены работы на 5 объектах. Это – зеленая зона реки Чермянки ("Этнографическая деревня Бибирево" – СВАО), Цветной бульвар (ЦАО), сквер "Золотое кольцо" (САО), сквер "Площадь Э.Тельмана" (САО) и территория на пересечении Шипиловского проезда и Каширского шоссе (ЮАО). Завершить работы по остальным объектам планируют к 25 августа.

Также в текущем году продолжается работы по созданию 3 и 4 очереди парка 850-летия Москвы (ЮВАО). После завершения благоустройства территория парка увеличится почти втрое и составит более 200 га.

Где появятся народные парки в 2014 году

Отметил Сергей Собянин и то, что в 2014 году планируется создать еще 53 народных парка общей площадью около 100 га. 25 из них организуют за счет бюджета города. Народные парки обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО – по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО – по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО – по 3 объекта.

"Сейчас работы идут в соответствии с графиком, половина объема работ уже выполнена. До 25 августа все намеченные задания будут исполнены", - сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В результате за два года реализации программы "народный парк" численность населения, проживающего в шаговой доступности от благоустроенных парковых территорий, увеличится на 530 тыс. человек.

На данный момент в Москве расположено 180 парков и 8 усадеб общей площадью более четырех тысяч га. Масштабные работы по комплексному благоустройству парковых зон начались еще в 2011 году.

За это время в порядок привели парк им. Горького, а также "Сокольники", "Фили" и "Измайлово". Также в 2011-2013 годах в городе благоустроили 7 бульваров Бульварного кольца и 86 городских парков общей площадью 963 га. На этих территориях обустроили 572 тысячи кв.м дорожек, уложили 930 тысяч кв.м газонов и высадили 36 тысяч кв.м цветников.

Кроме того, в столице посадили более 5 тысяч деревьев и 76 тысяч кустарников, построили 151 детскую площадку, 13 футбольных полей, 33 теннисных корта и 152 многофункциональные площадки. Занимались специалисты и благоустройством хоккейных коробок, а также прокладкой велодорожек (около 108 км), лыжных трасс и созданием пикниковых точек.