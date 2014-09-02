С московских улиц убрали около 700 незаконных рекламных конструкций

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За последний месяц по всему городу было убрано 700 незаконных рекламных конструкций, рассказал M24.ru руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Речь идет как о рекламных щитах, так и о суперсайтах - крупных форматах размером 15х5 и 12x4 метров.

"Работа велась в течение месяца, мы действовали совместно с рекламными операторами, - пояснил Владимир Черников. - Вся демонтированная реклама располагалась на городском имуществе". По его словам, пока ведется работа по демонтажу конструкций, которые установлены на зданиях, находящихся в частной собственности. В основном, на крышах.



"Мы предполагали, что все эти конструкции будут демонтированы до конца текущего года, но поскольку собственность городу не принадлежит, процедура согласования сложнее. Вероятно, часть рекламы будет убрана с крыш только в следующем году", - заявил Владимир Черников.

Ранее чиновник сообщал, что в пределах Садового кольца осталось 94 крышных панельных установки, которые столичные власти намерены демонтировать.

Напомним, в начале августа глава департамента СМИ и рекламы говорил, что к сентябрю вся незаконная реклама будет убрана со столичных улиц. Из 700 незаконных конструкций 150 - спорные, а 550 были выиграны на торгах, но на них нет документов.

"В прошлом (2013) году было демонтировано около 13 тысяч конструкций и 20 медиафасадов. Также мы должны были узаконить 75 конструкций, 25 из которых находятся в центре Москвы", - рассказывал Черников.

Напомним, в 2011 году правительство Москвы приняло постановление о запрете размещения рекламных транспарантов-перетяжек над проезжей частью. Также запретили рекламные конструкции на фасадах зданий.

В Москве утвердили новую схему размещения рекламы

Кроме того, 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, в ней количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города, где конструкции особенно портят внешний облик города - - на 70 процентов. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.

Майя Соерова