При реконструкции городских улиц учтут интересы пешеходов и водителей

"Интервью": Сергей Собянин – о современном урбанизме

Для благоустройства всего центра работу по реконструкции понадобится проводить в 2017 и 2018 годах, сообщил Сергей Собянин в эксклюзивном интервью телеканалу "Москва 24". При проведении работ власти учтут интересы водителей и пешеходов.

"При этом масштабе все равно нам, чтобы весь центр реконструировать или хотя бы основные улицы, понадобится работы проводить и в 2017 году, и в 2018 году. Но те участки, на которые мы сегодня вышли, мы их закончим уже в середине августа", – сказал мэр Москвы.

Этой весной в столице стартовал новый этап работы по программе "Моя улица". Новый облик обретут 53 улицы в историческом центре Москвы, семь въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей и 14 площадей перед станциями метро.

Благоустройство по программе "Моя улица" включает ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения. Основные работы завершат к осени.

В следующем году в рамках программы планируется благоустроить более 60 улиц. В 2015 году отремонтировали 47 улиц. В этом году отремонтируют почти 60. И такой же объем сохранится и на следующий год.