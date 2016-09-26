Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 16:09

Общество

Первый в России дом для одиноких слепоглухих жильцов построили в ТиНАО

Фото: YAY/ТАСС/Елена Елисеева

Первый в России дом для одиноких слепоглухих жильцов откроется 28 сентября поселке Первомайское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

В трехэтажном коттедже "Тихий дом" разместятся восемь человек с одновременным нарушением слуха и зрения, оказавшихся в силу жизненных обстоятельств без попечения родственников. Здесь они будут постоянно жить и работать. Рядом с ними круглосуточно будут находится сопровождающие и тифлосурдопереводчики.

В доме разместят свечные и гончарные мастерские, а на прилегающем участке будут организованы кроличья и птичья ферма, сад и огород. Здесь жильцы дома смогут приобрести новые навыки. Средства, полученные от продажи созданных ими изделий или выращенных продуктов, они смогут оставить себе. Таким образом, будет решен вопрос их трудоустройства.

По данным фонда "Со-единение", в настоящее время в России существует лишь одна форма проживания людей с тяжелой формой слепоглухоты – психоневрологические интернаты. При этом многие слепоглухие не имеют ментальных нарушений, и жизнь в таких учреждениях становится для них невыносимой.

В случае успешной реализации пилотного проекта в Москве фонд подготовит рекомендации по открытию за государственный счет подобных домов сопровождаемого проживания в других регионах России.

Подробнее с деятельностью фонда можно ознакомиться на сайте.

благотворительные фонды социальная сфера слепоглухие

