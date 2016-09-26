Первый в России дом для одиноких слепоглухих жильцов построили в ТиНАО

Фото: YAY/ТАСС/Елена Елисеева

Первый в России дом для одиноких слепоглухих жильцов откроется 28 сентября поселке Первомайское в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

В трехэтажном коттедже "Тихий дом" разместятся восемь человек с одновременным нарушением слуха и зрения, оказавшихся в силу жизненных обстоятельств без попечения родственников. Здесь они будут постоянно жить и работать. Рядом с ними круглосуточно будут находится сопровождающие и тифлосурдопереводчики.

В доме разместят свечные и гончарные мастерские, а на прилегающем участке будут организованы кроличья и птичья ферма, сад и огород. Здесь жильцы дома смогут приобрести новые навыки. Средства, полученные от продажи созданных ими изделий или выращенных продуктов, они смогут оставить себе. Таким образом, будет решен вопрос их трудоустройства.