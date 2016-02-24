LIVE: Константин Хабенский – о героях нашего времени и благотворительности

25 февраля в бизнес-школе "Сколково" состоится встреча с российским актером и общественным деятелем Константином Хабенским. Тема обсуждения – "Метод героя нашего времени: творчество, благотворительность, жизнь".

Актер расскажет об ежедневной помощи ближним и о том, как каждый человек способен придумать и воплотить в жизнь творческие и благотворительные проекты. В 2008 году Константин Хабенский основал Благотворительный фонд для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 года актер начал открывать детские студии творческого развития по всей России.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00 . Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.