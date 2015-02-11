Трансляция: выпускники лучших балетных училищ России танцуют на "Флаконе"

Фото: m24/Александр Авилов

12 февраля на дизайн-заводе "Флакон" Smiley Media совместно с благотворительной организацией "Фонд Чудо" устраивают вечер русского балета.

Гостям покажут записи выступлений легендарных балерин: Анны Павловой, Майи Плисецкой и Ульяны Лопаткиной. На втором этаже дизайн-завода пройдет выставка-ретроспектива, которая позволит посетителям прикоснуться к таинственной закулисной жизни и увидеть исторические костюмы, предоставленные специально для этого мероприятия историком моды Александром Васильевым. Также здесь пройдет аукцион, на котором будут представлены уникальные вещи. Собранные средства "Фонд Чудо" направит на строительство детской спортивной площадки в Детском доме №3 города Шахты.

Кульминацией вечера станет выступление балетной труппы Cinqballet, основу которой составляют выпускники лучших балетных училищ России: Московской академии хореографии, Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева, Академии танца Наталии Нестеровой.

Не пропустите трансляцию ярких выступлений Cinqballet, которая состоится на портале Москва онлайн в 19.00.