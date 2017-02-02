Деньги от продажи фестивальных арт-объектов направят на благотворительность

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Москвичи решили направить деньги от продажи арт-объектов городских фестивалей на благотворительность, сообщает ТАСС.
Этот вариант в голосовании проекта "Активный гражданин" поддержали 42 процента участников. Еще 35 процентов посчитали, что следует тратить половину денег на покупку новых арт-объектов, а остальное отдавать на благотворительность. Передачу всех денег на покупку новых украшений для праздников поддержали 13 процентов респондентов. Пять процентов затруднились с ответом, еще пять процентов считают, что это должны решать специалисты.
Голосование завершилось 1 февраля. В опросе приняли участие более 209 тысяч пользователей "Активного гражданина".
Фестиваль посетили 12,2 миллиона человек, в том числе около четырех миллионов туристов из регионов России и зарубежных стран. Уличные шоу посмотрели 260 тысяч человек, а Новый год на площадках фестиваля встретили 2 миллиона человек.
Участники проекта "Активный гражданин" оценили новогодние мероприятия, которые прошли в городе.