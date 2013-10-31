В чем особенности российских стартапов

Фото: ИТАР-ТАСС

Чем российский стартап отличается от европейского и с какими сложностями сталкиваются бизнесмены при открытии новых компаний в нашей стране? На эти и другие вопросы ответит на семинаре "Особенности российских стартапов и трудности при запуске стартапов в России на примере travel-отрасли" в пятницу, 1 ноября, предприниматель Александр Сизинцев. Семинар пройдет в рамках проекта "Стартап-академия". Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Сизинцев уже на протяжении 20 лет работает в сфере продаж авиабилетов, а на настоящий момент является генеральным директором Biletix. Под его руководством оборот компании увеличился в десять раз.

Начало трансляции – в 13.10.

Трансляция завершена.