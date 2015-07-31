УАЗ отзывает 4 тысячи внедорожников Patriot

Фото: ТАСС/Эдуард Ломовцев

Ульяновский автозавод отзывает 4 тысячи внедорожников Patriot и грузовиков на той же базе, сообщают "Дни.Ру".

Кампания затронет автомобили, выпущенные в период с 23 марта по 26 мая 2015 года. Причина отзыва – вероятность того, что на некоторых машинах неправильно установили тормозные шланги.

Дилеры уведомят владельцев дефектных автомобилей о необходимости посетить сервисный центр для проверки тормозных шлангов и, при необходимости, их корректировки. Все ремонтные работы проведут за счет производителя.

"При производстве транспортных средств практически невозможно исключить появление дефектов или неисправностей некоторых комплектующих", – отметили в Росстандарте.