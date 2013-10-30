"РБК daily": Материнский капитал можно будет потратить на бизнес

С 2017 года материнский капитал можно будет вложить в свой бизнес

С 2017 года материнский капитал можно будет вложить в открытие собственного дела. С инициативой выступило Министерство труда, пишет ежедневное издание "РБК daily".

Однако в Минэкономразвития такую инвестицию посчитали слишком рискованной. В ведомстве отметили, что россияне пока не имеют достаточного предпринимательского опыта, чтобы распоряжаться детскими деньгами разумно.

Весной президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря проработать вопрос о продлении программы материнского капитала после 2016 года, обратив особое внимание на повышение ее стимулирующего характера. При этом в августе, по информации "РБК daily", Минфин предлагал вовсе свернуть программу объемом 300 миллиардов рублей в год, заменив ее на адресную помощь бедным семьям.

В настоящее время материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка и накопительную пенсию матери. Минтруд предложил дополнить этот список арендой жилья и открытием собственного дела.

Первая инициатива в итоге не была одобрена. Вторую поддержали все, кроме Минэкономразвития. Если она будет принята, на маткапитал можно будет создать небольшой бизнес, например, открыть магазин или ремонтную мастерскую.

До сих пор маткапитал предлагалось инвестировать в основные потребности семьи — жилье, образование и пенсию. Обсуждение будет продолжаться до конца года. Окончательное решение и конфигурация новой модели маткапитала будут выработаны уже в новом году.

Напомним, что материнский капитал выплачивается в России с 1 января 2007 года при рождении второго или последующего ребенка в семье. Изначально сумма выплат составляла 250 тысяч рублей, сейчас она достигает 408 тысяч рублей.

С 2007 года программой воспользовались более 4,4 миллионов человек. Большая часть населения потратила деньги на улучшение жилищных условий.

Другие статьи газеты "РБК daily"