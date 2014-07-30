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Бизнес

30 июля 2014, 08:41

Туроператор "Экспо-тур" объявил о приостановке своей деятельности

бизнес турфирмы Нева банкроты туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" объявил о приостановке своей деятельности, соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Причиной в компании называют "невозможность выполнения своих обязательств перед туристами". Размер финобеспечения туроператора – 30 миллионов рублей, ответственность "Экспо-тура" застрахована в фирме "Адвант-Страхование".

Чтобы получить всю сумму, потраченную на путевку, туристу нужно обратиться с требованием о возврате денег.

Какие документы нужно предъявить в страховую

В требовании необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество туриста
  • дату выдачи, срок действия и другие реквизиты документа, представленного в качестве финобеспечения ответственности туроператора
  • номер договора о реализации турпродукта и дату его заключения
  • наименование туроператора и турагента
  • информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта
  • ссылку на обстоятельства, послужившие причиной обращения туриста к страховщику
  • размер денежных средств, подлежащих уплате туристу

    • К требованию нужно приложить:
  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
  • копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его оригинала)
  • документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом


Требование о выплате возмещения необходимо предъявить в течение срока действия финобеспечения "Экспо-тур" – до 31 мая 2015 года.

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Напомним, 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме также назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

По оценкам Ростуризма, на тот момент за границей находились до 6,5 тысяч клиентов турфирмы. Как сообщает канал "Москва 24", ожидается, что к 29 августа все клиенты турфирмы вернутся в Россию.

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами".

Кроме того, с проблемами столкнулись клиенты компаний Tez tour и Pegas, которые уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта Тель-Авива. Авиасообщение с Израилем было прервано после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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