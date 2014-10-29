Инвесторам предоставят площадки для строительства спортивных комплексов

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

30 октября инвесторам представят 13 земельных участков и 39 кинотеатров, выставленных на аукцион, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Земельные участки в Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы, а также на территории Новой Москвы отдают под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Как проходят торги в Москве



Также на мероприятии пройдет презентация 39 кинотеатров, которыми сейчас владеет государственное предприятие "Объединенная дирекция по управлению имущественным комплексом киносетей". Кинотеатры будут выставлены на аукцион одним лотом.

Презентация пройдет в 15.00 в отеле "Marriott Royal Aurora" по адресу улица Петровка, дом 11. Организатором мероприятия является московский департамент по конкурентной политике.

Напомним, на презентации Road Show 29 октября инвесторам представили три объекта культурного наследия в центре Москвы: усадьбы Сытина, Лепехиных и Эминского.