Срок подключения частных компаний к электросетям сократился вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году сроки подключения бизнеса к электросетям в Москве сократились более чем в 2 раза: с 281 до 161 дня.

"Еще год назад нужно было пройти 10 процедур по подключения к электросетям, теперь их пять. То есть всего пять шагов буквально за три визита. Также сокращено время реализации технологического присоединения объекта заявителя с 281 до 161 дня", - рассказал на пресс-конференции руководитель департамента науки и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров.

Он добавил, что средняя стоимость техприсоединения сократилась с 5,68 миллионов до 426 тысяч рублей.

Компания ОАО "МОЭСК" работает по программе "Пять шагов за три визита". Тем, кому требуется мощность до 150 кВт, надо пройти пять этапов подключения (от заявки до подачи напряжения) и три раза съездить в офис сетевой организации.

Напомним, что Россия вошла в список ста лучших стран по условиям ведения бизнеса, составленный Всемирным банком Doing Business. Индекс является средним показателем страны по десяти индикаторам: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к сетям электропередачи, регистрация собственности, доступ к кредитам, защита прав инвесторов, уплата налогов, трансграничная торговля, обеспечение соблюдения контрактов, урегулирование банкротств.