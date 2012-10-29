Условия аукциона на установку афишных стендов ограничили конкуренцию

Фото: ИТАР-ТАСС

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении департамента СМИ и рекламы Москвы, который объявил открытый аукцион на установку и эксплуатацию афишных стендов во всех административных округах. В один лот были объединены более 7 тысяч стендов, а начальная цена договора составила 700 миллионов рублей.

По мнению антимонопольщиков, такое укрупнение лотов приводит к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы, сообщает пресс-служба столичного УФАС.

Вопрос проведения торгов будет обсужден на заседании экспертного совета по применению законодательства 30 октября.