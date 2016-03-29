Сотовых операторов хотят заставить сохранять неизменным номер отправителя SMS

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий обязанность операторов мобильной связи передавать в неизменном виде номер отправителя SMS. Соответствующий документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Невозможность правильно идентифицировать номер отправителя SMS препятствует защите от противоправных и мошеннических действий. Это позволяет коллекторским агентствам использовать недобросовестные методы работы с клиентами (передача от имени страховых компаний, банков и других организаций недостоверной информации, угрозы, введение в заблуждение и другие)", – говорится в документе.

В документе отмечается, мошеннические действия при направлении SMS с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются такие сообщения, вводя в заблуждение получателя об отправителе SMS, а также затруднять идентификацию отправителя SMS.

Между тем, россияне, которые долго не звонят по мобильному и не пишут SMS, могут остаться и без номера, и без средств на нем. Сотовые операторы вправе расторгнуть договор без предупреждений. Это прописано в документе, который заполняет сам абонент при покупке.

Каждый номер операторам выдают в Россвязи. Госпошлина за него составляет 50 рублей. Потому сотовым компании выгодно оперативно изымать старые номера, так им не приходится оплачивать новые.