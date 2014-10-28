Три усадьбы в центре Москвы выставят на аукцион

Усадьба Сытина. Фото: департамент по конкурентной политике

Власти Москвы представят инвесторам три объекта культурного наследия, расположенных в центре города, на Road Show 29 октября. Речь идет о трех усадьбах: Сытина, Лепехиных и Эминского.

Усадьба А.П. Сытина конца XVIII века является образцом деревянной застройки допожарной Москвы 1812 года. Здание площадью более 600 квадратных метров расположено по адресу: Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5. Его начальная цена составляет 13,1 миллиона рублей.

Второй объект - городская усадьба Лепехиных с северным флигелем конца ХVIII века, находящаяся по адресу: Андроньевская площадь, дом 4, строение 2. Торги начнутся с 3,6 миллионов рублей.

Помимо этого, на торги выставлен и служебный корпус усадьбы Т.Ф. Эминского 1780-1820 годов, расположенный по адресу: улица Покровка, дом 14/2, строение 3. Начальная цена лота составляет 749,3 тысячи рублей. Все объекты будут предложены в рамках программы "один рубль за квадратный метр".

Как проходят торги в Москве

В рамках Road Show инвесторам также расскажут о закупках на выполнение реставрационных работ в Московском государственном музее С.А. Есенина и в Московском театре Эрмитаж.

Участникам презентации представят порядок и условия участия в торгах, а представители электронных площадок расскажут о процедуре и особенностях участия в торгах в электронной форме.

Роуд-шоу начнется в 15.00 в здании Старого Гостиного двора адресу: улица Ильинка, дом 4.

Отметим, что 4 сентября власти представили инвесторам 29 объектов недвижимости в ЦАО. Инвесторам предложили по большей части объекты аренды, в том числе один земельный участок под капитальное строительство, пять нежилых помещений и один объект дошкольного учреждения.

Кроме того, в аренду сдадут две усадьбы XIX века, являющиеся объектами культурного наследия.

Городская усадьба в Гороховском переулке площадью 242,4 кв. метра находится в четвертом строении дома №19. Второе здание находится по адресу Гусятниковый переулок д.7 строение 1. Усадьба была построена в так называемом "новогреческом стиле" инженером-архитектором Михаилом Фидлером в 1871 году.