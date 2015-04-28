Долги кондитеров могут привести к снижению производства сахара

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Союз сахаропроизводителей России обеспокоен тем, что кондитерские предприятия, накапливают долги перед сахарными компаниями и заводами. В организации считают, что это приведет к снижению производства свекловичного сахара в этом году, передает "Интерфакс".

Последние два месяца кондитерские предприятия испытывают серьезные проблемы с тем, чтобы вовремя оплачивать заранее поставленный сахар. Это касается как средних, так и крупных кондитерских предприятий. Наибольшую задолженность имеют московские производители, что особенно беспокоит Союзсахар. Сумму задолженностей в организации не раскрывают.

Сложившаяся ситуация беспокоит Союзсахар, так как это ставит под угрозу финансирование сельхозпроизводителей. Заводы не смогут выделить им средства в этом сезоне, если не получат деньги за проданный сахар.

Из-за задержек оплаты многие поставщики сахара были вынуждены обратиться в суды, сообщили в Союзсахаре. Сейчас рассматриваются иски ведущего игрока сахарного рынка – компании "Продимекс" к Тамбовской и Пензенской кондитерским фабрикам, кондитерскому концерну "Бабаевский", а также к ООО "Рошен".

Ранее М24.ru сообщало, что себестоимость производства шоколада в России за год выросла в полтора раза. При этом цена на кондитерское изделие повысилась на 38 процентов, до 62,1 рубля в марте 2015 года с 49,1 рубля в марте прошлого года.

Эксперты связывают подорожание шоколада с тем, что для его производства нужно 60 процентов импортных ингредиентов. Из-за девальвации рубля стоимость какао-продуктов за год выросла более чем наполовину.

Кроме того, цены подтянулись и на другие ингредиенты для сладкого лакомства. Так, подорожали сахар и молочные продукты. Теперь производители начали сокращать ассортимент и переходить на дешевые заменители. Некоторые вообще приостановили работу.