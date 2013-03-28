Инвестиции Дорожного фонда пойдут на строительство восьми магистралей

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые средства Дорожного фонда Москвы планируют потратить на строительство восьми дорог. Деньги в фонд будут поступать в качестве пожертвований от компаний, которые занимаются строительством объектов в непосредственной близости от магистралей.

В ближайшее время в Москомстройинвесте пройдут совещания с инвесторами, заинтересованными в строительстве объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. На них будут определены условия финансирования и составлены графики работ.

Уже известно, что инвесторы готовы вложиться в строительство восьми магистралей. Среди них: Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта; 9-й километр Боровского шоссе; пересечение Волоколамского шоссе и МКАД (Крокус-Экспо); 24-й километр МКАД (ТЦ "Вегас"); улицы в микрорайоне "Славянский мир"; московская часть ЦКАД; участок МКАД от улицы Верхние Поля до Бесединского моста через Москву-реку;выезд с Поклонной улицы на Южный дублер Кутузовского проспекта. Кроме того, заинтересованные инвесторы могут обратиться в Москомстройинвест со своими предложениями, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, на днях первый вклад в Дорожный фонд сделала компания "Мортон", которая строит жилой комплекс на Боровском шоссе. Этому примеру в ближайшее время последуют еще несколько крупных строительных компаний, заявивших о готовности участвовать в пилотных проектах.