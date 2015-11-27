В начале следующего года на российский рынок вернется Motorola

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В ближайшее время на российский рынок вернется компания Motorola. Как сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru, это произойдет в начале февраля следующего года.

Информация о предстоящем возвращении Motorola, владельцем которой является китайский производитель Lenovo, впервые появилась более года назад. Назывались разные сроки, но ее появление в России постоянно откладывалось.

Российские покупатели смогут приобрести такие модели смартфонов, как Moto X Style, Moto X Play, Moto X Force и Moto G, а также смарт-часы Moto 360. Поступит ли в продажу прошлогодний смартфон компании Nexus 6 – пока неизвестно.

Какое-то время в России не будет доступен и фирменный сервис Moto Maker, позволяющий индивидуально подбирать материалы исполнения устройств, цвета и так далее. Зато будут продаваться различные дополнительные крышки для некоторых смартфонов.

Напомним, Motorola впервые пришла на российский рынок в 1993 году, а покинула его в 2011, уступив конкурентам свою долю мобильного рынка.

В том же 2011 году Motorolа была разделена на две независимые компании – Motorola Solutions и Motorola Mobility. Последнюю в итоге в 2012 году приобрела Google и затем продала ее в 2014 китайской Lenovo.

Недавно компания представила новый смартфон Droid Turbo 2 с так называемым "небьющимся" экраном. Экран получил такое название из-за специальной технологии ShatterShield.

Ее суть в том, что дисплей имеет многослойную структуру и защитный внутренний слой можно заменить в случае повреждения.