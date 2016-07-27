На data.mos.ru появился список промышленных предприятий

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На портале открытых данных появился список промышленных предприятий города. Пока что перечень содержит 375 объектов, но будет пополняться новыми предприятиями.

Набор данных позволяет получить краткую информацию об объектах. В частности, посмотреть их местоположение на карте, наименование, точный адрес, отрасль, ИНН и расшифровку вида деятельности по ОКВЭД.

Если предприятия нет в перечне, в разделе "Не нашли объект?" можно сделать запрос или предложить внести его в список.