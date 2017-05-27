СМИ сообщили о просьбе Дерипаски дать показания сенату США в обмен на иммунитет

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Миллиардер Олег Дерипаска якобы предложил сенату США дать показания о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, пишет The New York Times.

За это бизнесмен запросил от Вашингтона полный иммунитет, но сенат отклонил его предложение, сообщили источники издания. В США это условие сочли помехой для следователей из ФБР.

Ранее AP сообщало, о якобы "преступной деятельности" Дерипаски, связанной с сотрудничеством с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Тогда Дерипаска подал иск о клевете, но AP отказалось публиковать опровержение статьи.