За прошлый год столичные ИП приобрели в 1,5 раза больше патентов

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

В прошлом году индивидуальные предприниматели Москвы приобрели более 18 тысяч патентов, что в полтора раза больше, чем в 2013 году, сообщил на оперативном совещании правительства Москвы глава департамента экономической политики Максим Решетников.

Руководитель ведомства также отметил, что доходы в бюджет города выросли в 3,3 раза и составили почти полтора миллиарда рублей.

Кроме того, по словам Решетникова, в 2014 году число индивидуальных предпринимателей в столице увеличилось на 4,7 процента (с 208,6 до 218,5 тысяч человек). Анализ динамики приобретения патентов на 2015 год позволяет прогнозировать увеличение доходов бюджета примерно на 20 процентов.

Максим Решетников подчеркнул, что патенты являются самой простой и необременительной формой налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере торговли, бытовых и транспортных услуг, а также аренды недвижимости.

Отметим, в столице хотят ввести налоговые патенты на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Кроме того, в патентную систему налогообложения могут включить производство одежды, издание книг, периодических публикаций, розничную торговлю через автоматы, вендинг и другое мелкое производство.

Напомним, владельцев патентов на сдачу жилья планируют освободить от обязательных страховых взносов индивидуального предпринимателя в Пенсионный фонд России.

"Сейчас мы с экспертами и с рядом структур обсуждаем, насколько обоснованы страховые взносы на людей, которые сдают квартиру в аренду, то есть насколько это предпринимательская деятельность. Особенно если человек занимается этим не системно. Он еще работает где-то, за него уже где-то платят страховые взносы," - сказал глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

Решетников также добавил, что в Госдуме обсуждаются поправки, согласно которым приобретение патента будет автоматически давать статус индивидуального предпринимателя, если не используется труд наемных работников.