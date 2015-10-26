"Русстройбанк" временно приостановил выдачу вкладов

Фото: wikipedia.org/CJSC RUSSTROYBANK

Клиенты "Русского строительного банка" не могут забрать свои вклады, а также осуществить денежные переводы. Об этом в понедельник сообщил ряд СМИ.

По словам представителя банка Бориса Федосимова, в настоящее время в работе банка наблюдаются сложности. "Компания испытывает затруднения из-за противоправных действий сотрудников правоохранительных органов. Руководство банка и его сотрудники делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию вокруг банка, восстановить его нормальную работу, максимально удовлетворив клиентов банка", – заявил m24.ru Федосимов.

От дальнейших комментариев представитель банка отказался.

По данным СМИ, с 19 октября "Русстройбанк" запретил выдачу вкладов своим клиентом, кроме того банк "задерживает переводы средств. По сообщениям информагентств, Центробанк проводит проверку и сейчас решается возможность санации кредитной организации.

"Центробанк России не комментирует работу действующих банков", – подчеркнули m24.ru в пресс-службе регулятора.

Добавим, "Русстройбанк" 22 октября опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором выразил обеспокоенность текущей ситуацией.

"Мы, как и наши клиенты, партнеры, обеспокоены сложившейся ситуацией, сложившейся из-за противоправных действий сотрудников правоохранительных органов, которые 6 октября 2015 года произвели незаконный осмотр помещений, в которых находится наш банк", – говорится в сообщении.

В нем отмечено, что предприятие обратилось за помощью в контролирующие организации и правоохранительные органы.