Приглашаем в московский офис компании ИнстаФорекс

Представители компании ИнстаФорекс рады встретить своих клиентов и партнеров, а также всех, кому не безразлична работа на международном валютном рынке, в уютном офисе, расположенном в самом центре Москвы, на Новом Арбате.

В столичном офисе брокера вы сможете узнать обо всех сервисах и услугах, предоставляемых компанией, в том числе о системе копирования сделок успешных трейдеров ForexCopy, об инвестировании в ПАММ-счета, о торговле Форекс Опционами и о системе денежных переводов InstaWallet.

Каждый получит индивидуальную консультацию квалифицированных специалистов, сможет открыть торговый счет с приветственным бонусом 30%, а также принять участие в различных промо- и обучающих мероприятиях. В нашем столичном представительстве вам с удовольствием расскажут о том, как сделать первые шаги в торговле, и обеспечат всесторонней помощью и поддержкой опытных профессионалов валютного трейдинга.

Являясь одним из ведущих брокеров мира, компания ИнстаФорекс заслужила доверие более миллиона клиентов и партнеров, количество которых ежедневно продолжает расти. Индивидуальный подход к каждому из них — один из приоритетов компании. Поэтому ИнстаФорекс имеет более 250 представительств по всему миру, двери которых всегда открыты перед каждым, кто нуждается в консультации по любым вопросам работы на Форекс.

Связаться с представительством ИнстаФорекс в Москве вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

Контактная информация

Москва, 119019, Новый Арбат, 21 — бизнес-центр, 10 этаж, каб. 1019-1022. Телефон: +7 (495) 589-1-222. Электронная почта: info@moscow.instaforex.com.

