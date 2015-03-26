Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 марта 2015, 17:42

Экономика

К лету в технополисе "Москва" откроется производство гоночных болидов

Фото: пресс-служба технополиса "Москва"

До конца мая в технополисе "Москва" запустят 4 новых производства. Сейчас компании заканчивают установку и наладку оборудования, сообщили M24.ru в пресс-службе технополиса.

Новые резиденты производят:

  • препараты по борьбе с онкозаболеваниями;
  • наборы для оборудования автомобилей "скорой помощи";
  • телефоны микросотовой связи;
  • гоночные болиды.

Параллельно руководство технополиса ведет переговоры с рядом других компаний. Так, 1 апреля 20-летний договор аренды площади 1700 квадратных метров с "Москвой" подпишет научно-исследовательский институт систем связи и управления. Институт занимается сборкой и тестированием приборов полевой системы связи Вооруженных Сил.

В апреле также должна начать строительство французская компания Schneider Electric. Компания занимается машиностроением для электроэнергетики. Schneider Electric планирует разместить в технополисе обучающий и сервисный центр.

Как развиваются Технополисы Москвы

"Кроме того, мы ведем переговоры с рядом компаний в сфере робототехники. Речь идет как о небольших инжиниринговых центрах, так и о крупнейших производителях промышленных манипуляторов",- отметил гендиректор технополиса Игорь Ищенко.

Напомним, технополис "Москва" создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич".

В ноябре 2014 года в "Москве" открылись "чистые комнаты" - специализированные помещения для производства и проведения исследований в области биофармацевтики и микроэлектроники.

В 2016 году в технополисе планируют создать самый большой в России центр обработки данных. В центре будут сосредоточены мощные серверы для хранения и обработки информации.

Ожидается, что к концу 2017 года в технополисе "Москва" будут работать более 10 тысяч человек.

Технополис представляет собой зону экономической активности, состоящую из университетов, исследовательских центров, инкубаторов бизнеса и промышленных предприятий. Согласно идее работы технополиса, все сферы - образовательная, исследовательская, предпринимательская и производственная - должны взаимодействовать.

Кроме того, резиденты технополисов находятся в более демократичных условиях, чем другие предприниматели. Так, в технополисе "Москва" им не требуется проходить кадастровую регистрацию, получать разрешение на строительство и так далее.

бизнес технополис Москва инновационное производство

