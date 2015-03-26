К лету в технополисе "Москва" откроется производство гоночных болидов

Фото: пресс-служба технополиса "Москва"

До конца мая в технополисе "Москва" запустят 4 новых производства. Сейчас компании заканчивают установку и наладку оборудования, сообщили M24.ru в пресс-службе технополиса.

Новые резиденты производят:

препараты по борьбе с онкозаболеваниями;

наборы для оборудования автомобилей "скорой помощи";

телефоны микросотовой связи;

гоночные болиды.

Параллельно руководство технополиса ведет переговоры с рядом других компаний. Так, 1 апреля 20-летний договор аренды площади 1700 квадратных метров с "Москвой" подпишет научно-исследовательский институт систем связи и управления. Институт занимается сборкой и тестированием приборов полевой системы связи Вооруженных Сил.

В апреле также должна начать строительство французская компания Schneider Electric. Компания занимается машиностроением для электроэнергетики. Schneider Electric планирует разместить в технополисе обучающий и сервисный центр.

Как развиваются Технополисы Москвы

"Кроме того, мы ведем переговоры с рядом компаний в сфере робототехники. Речь идет как о небольших инжиниринговых центрах, так и о крупнейших производителях промышленных манипуляторов",- отметил гендиректор технополиса Игорь Ищенко.

Напомним, технополис "Москва" создан в декабре 2012 года. Центр инновационного производства расположился на территории бывшего автозавода "Москвич".

В ноябре 2014 года в "Москве" открылись "чистые комнаты" - специализированные помещения для производства и проведения исследований в области биофармацевтики и микроэлектроники.

В 2016 году в технополисе планируют создать самый большой в России центр обработки данных. В центре будут сосредоточены мощные серверы для хранения и обработки информации.

Ожидается, что к концу 2017 года в технополисе "Москва" будут работать более 10 тысяч человек.