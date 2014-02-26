Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2014, 19:45

Экономика

"Вышка" открыла бизнес-инкубатор для проектов социальной сферы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве открылся Центр развития молодежного предпринимательства социальной сферы HSE{Startup}. Он создан на базе Высшей школы экономики при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Как сообщает пресс-служба департамента, основными задачами центра являются развитие молодежного предпринимательства и вовлечение талантливой молодежи в предпринимательскую деятельность. Бизнес-инкубатор сфокусирован на создании благоприятных условий для развития социально значимых проектов.

Ссылки по теме


Центр будет ориентирован на молодежное предпринимательство, а также на разработку и реализацию социально значимых проектов.

Отмечается, что в будущем центр HSE {Startup} станет новым открытым городским пространством, где каждый сможет узнать больше о том, как начать свое дело, что нужно сделать в первую очередь при запуске стартапа и к чему готовиться.

Сайты по теме


бизнес Высшая школа экономики предпринимательство стартапы наука и инновации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика