"Вышка" открыла бизнес-инкубатор для проектов социальной сферы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве открылся Центр развития молодежного предпринимательства социальной сферы HSE{Startup}. Он создан на базе Высшей школы экономики при поддержке департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Как сообщает пресс-служба департамента, основными задачами центра являются развитие молодежного предпринимательства и вовлечение талантливой молодежи в предпринимательскую деятельность. Бизнес-инкубатор сфокусирован на создании благоприятных условий для развития социально значимых проектов.

Центр будет ориентирован на молодежное предпринимательство, а также на разработку и реализацию социально значимых проектов.

Отмечается, что в будущем центр HSE {Startup} станет новым открытым городским пространством, где каждый сможет узнать больше о том, как начать свое дело, что нужно сделать в первую очередь при запуске стартапа и к чему готовиться.