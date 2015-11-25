Ужесточение правил продажи сим-карт и ситуация на туристическом рынке

Фото: m24.ru

Вслед за Египтом с туристического рынка вылетает Турция

Конфликт с Турцией может стоить туроператорам потери крупнейшего по итогам 2014 года рынка, который в прошлом году посетили 3,3 миллиона российских туристов, суммарно потратившие на отдых более 65 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант". В ближайшем будущем туроператорам может потребоваться полностью возместить путешественникам стоимость более чем 40 тысяч уже купленных путевок и вернуть из Турции более 10 тысяч человек. Рекомендацию не посещать Турцию уже дал российский МИД, а туроператоры вовсе прекращают продажу туров в эту страну.

Правила продажи сим-карт могут быть ужесточены

Из-за угрозы терроризма в России может быть серьезно ужесточен контроль за продажей сим-карт, пишет "Коммерсант". Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму предлагает ограничить срок действия договора с сотовым оператором для иностранцев временем их пребывания в России, а также наделить Роскомнадзор полномочиями по внеплановым проверкам мест продажи сим-карт. Несмотря на введенный в начале 2014 года законодательный запрет, в России ежемесячно реализуется не менее 1,5-2 миллионов сим-карт, которые потенциально могут быть доступны и террористам.

Автодилеры в России впервые решили воспользоваться черной пятницей

Российские региональные автодилеры решили в этом году поддержать свои продажи с помощью черной пятницы, передают "Ведомости". Черная пятница – день, с которого начинается рождественский сезон распродаж, проводится в четвертый четверг ноября. В России масштабно он начал организовываться с 2013 года – преимущественно как промоакция интернет-ритейлеров, автодилеры до сих пор не участвовали в черной пятнице.

По словам исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалов, крупные автодилеры не участвуют в таких мероприятиях. Подобные акции не приветствуются дистрибуторами и брендами, потому что предполагают выход за рамки рекомендованных цен, а демпинг влияет на рентабельность бизнеса в целом.

Дальнобойщики протестуют против новой системы оплаты за проезд по дорогам

Участники акций неповиновения новой системе оплаты за проезд по дорогам перемещают протест из регионов к Москве и Санкт-Петербургу, сообщает РБК. В провинции акции не так эффективны, сетуют они.

Вечером 24 ноября более 200 автомобилей дальнобойщиков подъехали к центру Санкт-Петербурга. У Смольного выстроились 30-40 легковых машин. Остальная часть колонны на фурах осталась на другой стороне Невы.

Международные рейтинговые агентства могут свернуть бизнес в России

Международные рейтинговые агентства могут свернуть бизнес в России, пишет РБК. К этому их подводят требования европейского регулятора и российского закона. О том, что международные рейтинговые агентства "большой тройки", в первую очередь S&P и Moody’s, рассматривают уход из России, РБК сообщил источник, близкий к руководству их представительств в России. Информацию подтверждает другой источник в одном из российских рейтинговых агентств. Третий источник РБК в одном из российских рейтинговых агентств говорит, что речь идет не о полном уходе, а о существенном сокращении бизнеса в России.

Верховный суд разрешил увольнять спортсменов из клубов за нарушение антидопинговых правил

Во вторник пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее трудовые правила для спортсменов и тренеров, сообщает "Российская газета". Каждый игрок – от бывалой звезды до юниора должен запомнить: он обязан соблюдать спортивный режим круглые сутки. Теперь это уже не просто пожелание тренера, а требование Верховного суда России. Кто слишком расслабляется в личное время, того могут уволить из команды на законных основаниях.

А тренеры теперь обязаны не только готовить спортсменов к победам, но и следить, чтобы подопечные на пути к рекордам не принимали допинга. Обязанность бороться со спортивным зельем отныне должна вписываться в трудовой контракт тренера.

В Госдуме обсудили, какие книги разрешить читать бесплатно

В декабре этого года Госдума планирует начать рассмотрение законопроекта о Национальной электронной библиотеке (НЭБ), пишет "Российская газета". По словам спикера нижней палаты парламента Сергея Нарышкина, этот проект поможет популяризировать российскую культуру за рубежом. Россияне же смогут, не тратя время на поход в обычную библиотеку, получать доступ к книжному фонду.