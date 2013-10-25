Бизнесмен Грег Хоровитт о гениальных идеях инноваторов

Фото: ИТАР-ТАСС
29 октября писатель, экономист и бизнесмен Грег Хоровитт расскажет о том, как рождаются гениальные идеи у инноваторов. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию занятия.
На мастер-классе "Геном инноваций: как рождаются идеи и превращаются в компанию" речь пойдет о стратегиях вывода продуктов и компаний на рынок, о создании эффективной команды, а также об абсолютно новых для российского рынка инструментах стратегического планирования развития бизнеса, которыми активно пользуются в США.
Состоится мероприятие на площадке акселерации стартапов API Moscow.
Начало трансляции - в 14.00.
С 16:00 до 16:15 кофе-брейк.
Трансляция завершена.
