Предпринимателям подскажут, где лучше открыть бизнес

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства объявил тендер на разработку геомаркетинговой системы Москвы. Она должна помочь предпринимателям в принятии решений, где именно открывать бизнес, сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Князев.

"Мы хотим предложить предпринимателям информацию, с помощью которой можно было бы, в частности, оценить плотность населения в каждой конкретной точке города, а также проследить за транспортными потоками", - приводит слова Князева Агентство "Москва".

Он уточнил, что само понятие "геомаркетинговые системы" появилось около 10 лет назад. Они стали развиваться совместно с картографическими системами и большими базами данных.

"Мы не хотим создавать обычный справочник, а собираемся представить информацию о тех потоках и явлениях, которые существуют вокруг определенной точки на карте Москвы. Чтобы предприниматель понимал перспективность того или иного бизнеса. Будет в системе и информация о ресурсах, полезных для ведения дела. Скорее всего это будет интерактивная графическая система", - резюмировал Дмитрий Князев.

Он добавил, что департамент уже получил четыре предложения на развитие концепции геомаркетинговой системы.

Ранее M24.ru сообщало, что департамент науки, промышленной политики и предпринимательства собирается обучать предпринимателей Новой Москвы по 20 программам.

Так, в рамках "Программы обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства" существуют такие направления, как эффективное предпринимательство в IT-кластерах и создание бизнеса в сети творческих индустрий.

Помимо этого, сотрудники департамента консультируют бизнесменов по различным вопросам, например, совершенствования предпринимательской среды.