Треть площадей ЦУМа выставлена на продажу

Фото: tender.mos.ru

Треть площадей ЦУМа выставлена на аукцион, сообщает пресс-служба департамент по конкурентной политике.

Новый владелец 19-ти тысяч квадратных метров площадей станет известен 30 апреля. Сейчас это нежилое здание и помещения, неразделимо связанные общим пространством и единой крышей. Стартовая цена контракта 4,3 миллиарда рублей, то есть цена квадратного метра ЦУМа будет начинаться от 230 тысяч рублей.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Натальи Сергунининой, предложение очень выгодное, поэтому интерес со стороны потенциальных инвесторов должен быть высоким. "Приобретение этих площадей следует рассматривать как перспективную капитализацию бизнеса. Высокая ликвидность этого актива обеспечивается его месторасположением, высокой посещаемостью и культурно-исторической ценностью", - сказала она.

Отметим, одно из зданий ЦУМа построено в 1906 году и является знаковым местом Москвы и объектом культурного наследия регионального значения.

ЦУМ Здание московского магазина ЦУМ было построено в 1906 году архитектором Романом Клейном в редком для столицы стиле английской готики с элементами модерна. До революции 1917 года магазин назывался "Мюр и Мерелиз" и принадлежал торговой фирме, которую основали два шотландских предпринимателя Эндрю Мюр и Арчибальд Мерелиз. После революции 1917 года "Мюр и Мерелиз" закрылся, но в 1920-е годы вновь открыл свои двери с названием "Мосторг", которое вскоре сменили на привычное всем нам – ЦУМ. В советское время ежедневно было представлено до двадцати тысяч наименований товаров от канцелярских скрепок до норковых манто. Именно здесь впервые в России была применена практика самообслуживания. Дважды, 1970-е и 2000-е годы, к магазину пристраивались дополнительные объемы. Сегодня ЦУМ является одним из самых известных и крупных московских магазинов.

Напомним, власти Москвы на Road Show 12 марта представят инвесторам шесть объектов культурного наследия, выставленных на торги. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского форума-выставки "Госзаказ – За честные закупки". В частности, инвесторам будут представлены четыре объекта, которые сдаются в долгосрочную аренду по программе "1 рубль за один квадратный метр".

Речь идет об усадьбе Сытина конца XVIII века (Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5), флигеле усадьбы Хлудовых конца XIX века (улица Малая Полянка, дом 7, строение 3), доходном доме в Настасьинском переулке по проекту архитектора Розенкампфа (Настасьинский переулок, дом 8, строение 1), а также каретном сарае усадьбы Носова конца XX века (улица Электрозаводская, дом 12, строение 2).

Кроме того, на продажу выставлены жилой дом конца XVIII века в Басманном районе (Новокирочный переулок, дом 5) и дом купца первой гильдии Шлома в Таганском районе (Таганская, дом 7). Эти объекты находятся сейчас в хозяйственном ведении ГУП "Московское имущество".