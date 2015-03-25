Город может снести Ховринскую больницу за свой счет

Фото: Фото: M24/Мария Аль-Сальхани

Московские власти рассматривают возможность снести здание Ховринской больницы за счет бюджета, а на торги для инвесторов выставить пустой земельный участок. Об этом M24.ru сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. По ее словам, площадь недостроя сейчас там составляет почти 100 тысяч квадратных метров, и потенциальных инвесторов пугает перспектива разбирать такой огромный объект.

"Скорее всего, мы будем вынуждены разобрать больницу и продать уже чистый земельный участок. Многих пугает объем разборки: 100 тысяч кв. м. недостроя – это очень много. Сейчас мы считаем, можно ли нагрузить покупателя затратами по разборке объекта, или проще самим разобрать и продать уже чистый участок", - сказала Сергунина.

"Утро": Ховринскую больницу могут снести за счет бюджета

В пресс-службе департамента городского имущества напомнили, что территория Ховринской больницы будет выставлена на торги до конца года. "Реализация объекта запланирована на 2015 год. Пока никаких решений не принято", - пояснили в ведомстве. Напомним, на месте Ховринской больницы инвестор должен будет построить объект медицинского назначения. Осенью 2014 года глава департамента горимущества Владимир Ефимов говорил, что снос недостроя может стоить 0,8-1 млрд рублей. Тогда предполагалось, что этим займется инвестор.

Ховринскую больницу на севере Москвы начали строить в 1980 году, но через пять лет бросили. За прошедшие годы здание "просело", первый этаж не раз затапливало. Заброшенную стройку облюбовали сталкеры и граффитчики. В начале девяностых там проводили время любители рейва . Десять лет назад московский школьник бросился с крыши Ховринской больницы из-за неразделенной любви. Недавно компания "КиноЕсть" объявила, что в заброшенном здании снимут фильм ужасов В 2009 году объект перешел в собственность Москвы. Через три года участок земли вместе с недостроем выставили на аукцион по начальной цене в 1,8 млрд руб. Площадь недостроенного здания составляет почти 100 тысяч кв. метров, площадь участка – 24 тысячи "квадратов". В 2012 - 2013 годах торги дважды объявляли несостоявшимися. Были ли желающие стать инвесторами объекта, не сообщалось.



Президент Ассоциации инвесторов Москвы Борис Фролов отметил, что пустой участок в любом случае будет стоить дороже земли, на которой стоит объект под снос. Если цена земли на торгах окажется выше на стоимость сноса, то для инвесторов не будет разницы, покупать пустой участок или с обременением. Таким образом, успешный поиск нового владельца будет зависеть от цены, которую установит правительство Москвы. "Конечно, в целом бизнесу удобнее работать на пустой площадке", - сказал Фролов. Он добавил, что во время сноса ненужного объекта инвестор может не терять время, а заниматься важными вопросами по организации будущего строительства: проектированием, согласованиями и так далее.

Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов полагает, что схема, при которой недострой снесут за счет города, может быть удобна и для властей, и для инвестора. Сейчас кризис, и у бизнеса нет денег на лишние строительные работы, в том числе снос ненужных объектов. "Если купить землю сейчас, то придется держать ее, не осваивая. Она будет лежать финансовой нагрузкой. Если же власти начнут сами разбирать здание, то торги будут отложены. За это время ситуация может стабилизироваться, и инвесторы смогут заплатить большую сумму за участок", - пояснил Соколов.

По словам эксперта, застройка территории Ховринской больницы может заинтересовать любого девелопера. "Если будет заказчик на строительство больничного комплекса – например, клиника или министерство – то любой девелопер с удовольствием построит его. Просто строить больницу в расчете, что можно будет продать ее какой-нибудь медицинской организации, никто не будет", - сказал Соколов.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская