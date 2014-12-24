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Москва 24

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Бизнес

24 декабря 2014, 18:05

Число туроператоров в России сократится на треть в 2015 году

бизнес АТОР туроператоры

В 2015 году число российских туроператоров сократится на треть - АТОР

В 2015 году число туроператоров сократится примерно на треть, а путевки будут покупать в основном через интернет. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщает телеканал "Москва 24".

Массового закрытия турагентств не ожидается, но в АТОР уверены, что возрастет число туристов, которые будут самостоятельно бронировать себе места в отелях.

Кроме того, прогнозируется серьезное снижение туристического потока на дорогостоящих направлениях.

"Тенденция к сокращению туроператоров будет заметна уже к началу марта будущего года", - заявила Ломидзе.

Отметим, что с будущего года пассажиров обанкротившихся авиакомпаний или турфирм, которые не оплатили перевозку клиентов, начнут перевозить за государственный счет. В бюджете уже зарезервированы средства под это, однако точная сумма "спасательного" фонда неизвестна.

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Сейчас эвакуацией туристов занимается ассоциация "Турпомощь". В ее бюджет поступают взносы от туроператоров, а когда фирма объявляет о приостановке своей деятельности, ее клиентов вывозят за счет ассоциации.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля. Тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

24 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября - турфирма "Верса", 8 декабря - "Истанбул тревел", а 22 декабря - "Эрцог".

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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