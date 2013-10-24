Шаронов: Считаю свой очередной поход во власть удачным

Андрей Шаронов. Фото: ИТАР-ТАСС

Экс-заммэра столицы, ныне занимающий пост ректора московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, что был счастлив возможности поработать в московском правительстве.

"Я считаю, что я не выполнил все, стоящие передо мной задачи, когда работал в мэрии. Я завершил определенный цикл, запустил какие-то процессы, которые еще долго после меня будут работать и развиваться. Я привел заметное количество, как мне кажется, правильных людей в мэрию, в том числе, которые никогда во власти не работали и привнесли свежий взгляд", - подчеркнул Андрей Шаронов.

По его словам, его очередной поход во власть был удачным. "Я занимался многими вопросами: начиная от бюджета, предпринимательской среды, поддержки промышленности и другими. В каждом есть свои удачи и неудачи. Мы перевели на другой уровень вопрос взаимодействия с предпринимательским сообществом. Мы отказались от многих форм поддержки предприятий, которые порождали коррупцию, которые были неэффективны", - добавил бывший заммэра.

На вопрос о том, собирается ли он когда-нибудь вернуться во власть, Андрей Шаронов ответил: "Никогда не говори никогда. Но у меня сейчас такая большая повестка в Сколково, что всякие мысли неуместны".