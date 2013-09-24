На северо-востоке Москвы построят инновационный технопарк

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-востоке Москвы, в районе Северный, построят инновационный технопарк, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Строительство технопарка планируется осуществить за счет средств городского и федерального бюджетов.

"Технопарк будет построен в рамках реализации проекта по развитию инновационного территориального кластера "Физтех XXI", который был включен Правительством России в перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров", - говорится в сообщении.

По словам главы московского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексея Комиссарова, создание технопарка будет способствовать появлению и развитию новых высокотехнологичных компаний, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений.

Добавим, официальный статус получили технополисы "Москва", "Строгино", "Слава". На этих площадях работает более 150 высокотехнологичных средних и малых предприятий.