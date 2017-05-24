Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая 2017, 15:42

Экономика

Турция ограничила поставки российского подсолнечного масла

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Турция ограничила импорт российского подсолнечного масла, заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, передает "Газета.ру".

"Официально никаких заявлений об ограничении импорта нет, есть разговоры о том, что импортные лицензии выдаются не в полном объеме", — сказал Мальцев.

От также заявил, что заявки на импорт удовлетворяют не в полном объеме. Турция подтверждает только 15–30 процентов лицензий поставщиков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ограничения на ввоз российской пшеницы с турецкой стороны.

бизнес импорт Турция масло поставки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика