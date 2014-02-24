Автомобильный король и отец цифровой революции: 7 успешных бизнесменов

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник основателю Аpple Стиву Джобсу исполнилось бы 59 лет. Об ошеломительном и невероятном старте "с нуля" Apple и еще нескольких компаний рассказывает сетевое издание M24.ru.

I. Аpple

О компании: самая знаменитая корпорация в мире, лидер в своей отрасли и символ эпохи.

Поначалу в успех компании не верил никто, кроме ее основателей Стива Джобса и Стивена Возняка - друзей по коллежду, всерьез увлекавшихся компьютерными технологиями (еще во время учебы Возняк слыл гением программирования). В 70-е Джобс устроился работать в Atari, Возняк - в Hewlett-Packard. Тогда же увидел свет первый компьютерный набор для домашнего использования Altair-8800. Назвать его ПК было сложно, поскольку комплект поставлялся без какого-либо программного обеспечения и требовал самостоятельной сборки.

Стив Возняк очень хотел иметь что-то подобное, но покупка была ему не по карману. Единственным выходом из ситуации могла быть разработка собственого персонального компьютера - так увидел свет Apple-1. В отличие от "Альтаира" в разработке Возняка уже была предусмотрена возможность пользовательского программирования.

Джобс, узнав об этом, настоял на том, чтобы Возняк представил свое детище Hewlett-Packard. Однако там, а впоследствии и в Atari, к работе Возняка отнеслись более чем прохладно – ее просто игнорировали. В то время в компьютеры никто не верил, считалось, что это временная игрушка для эксцентричных пользователей.

Тогда Джобс задумал организацию своего собственного производства. Его отец предоставил в распоряжение друзей свой гараж и даже притащил верстак, который стал первой "линией" для сборки компьютеров. 1 апреля 1976 года появилась фирма Apple. В это время обоим Стивам было чуть больше 20 лет. Третьим партнером стал Рональд Уэйн. В поисках клиентов друзья познакомились с владельцем местного магазина по продаже компьютеров. Он согласился купить 50 экземпляров по цене 25 тысяч долларов. Первая выручка компании Apple составила 5 тысяч долларов.

Магазин Apple в Нью-Йорке. Фото: ИТАР-ТАСС

Джобс хорошо понимал, что гаражный вариант – тупиковый, и необходимо расти дальше. В 1977 году он познакомился с Армасом Марккулой, который в то время был руководителем маркетинга в Intel, который не только вложил свои деньги в молодую компанию, но и помог составить бизнес-план, а также получить крупный кредит. Такая поддержка раскрыла перед друзьями новые перспективы и позволила выбраться из гаража.

Вскоре друзья представили Apple-2 - именно ему компания обязана своим успехом. Он не был единственным ПК в то время, но имел ряд преимуществ: обладал клавиатурой, мощным по тем временам графическим модулем и устройством для воспроизведения звука и был облачен в пластиковый корпус. Модель выпускалась в разных вариациях вплоть до 90-х годов, и на втором Apple компания заработала более 130 миллионов долларов.

Однако впереди Apple ждал кризис: компанию покинул Возняк, Джобс допустил ряд ошибок, что привело к потере денег и репутации, наконец, в 1983 году на рынок вышла компания IBM, отобравшая лавры у Apple. Итогом всех перипетий стал уход из компании Стива Джобса. "Яблочник" основал собственный бизнес – компанию NeXT, которую впоследствии купила Apple, вернув создателя в родные пенаты. В то время дела у корпорации шли неважно, но Стив с присущей ему энергией и верой в успех воскресил бизнес, молниеносно инициировав выпуск новой линейки продукции. Так появился первый успешный за долгие годы проект – компьютер iMac. Он был предназначен для рядового пользователя, и имел немалый успех – только за 1998 год было продано 800 000 штук.

Фото: ИТАР-ТАСС

Следующий прорыв – создание в 2001 году операционной системы Mac OS X. В том же году был выпущен первый легендарный цифровой плеер от Apple – iPod. Спустя 4 года Apple снова провел атаку на потребителей, представив неправдоподобно дешевый компьютер Mac mini, который стоил всего 499 долларов, и mp3-плеер, стоящий 99 долларов. Еще один исключительно удачный ход компании – открытие музыкального онлайн-магазина iTunes, предназначенного для iPod. Еще одной составляющей успеха Apple стала ставка на дизайн – Джобс первым инициировал выпуск компьютеров в разноцветных корпусах. Все это позволило Apple стать в 2011 году самой дорогой публичной компанией в мире.

Многие комментаторы называют возрождение Apple одним из величайших свершений в истории бизнеса, другие критикуют Джобса за авторитарный стиль управления, агрессивные действия по отношению к конкурентам, стремление к тотальному контролю за продукцией даже после ее реализации покупателю.

Джобс получил общественное признание и ряд наград за оказанное влияние на индустрию технологий и музыки. Его часто называют визионером и даже "отцом цифровой революции". Будучи блестящим оратором, он вывел презентации инновационных продуктов на новый уровень, превратив их в увлекательные шоу. А его легко узнаваемая фигура в черной водолазке, потертых джинсах и кроссовках окружена своеобразным культом.

II. Facebook

О компании: самая популярная социальная сеть, основанная в 2004 году в комнате общежития Гарвардского университета.

За основу был взят справочник с именами, адресами и фотографиями учеников (буквально "книга лиц", "лицевая книга" — Facebook), который ежегодно публиковался в частной школе Phillips Exeter Academy в Нью-Гэмпшире. Как вы уже догадались, именно ее окончил Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Когда Цукерберг поступил в Гарвардский университет, он предложил создать аналогичный сетевой ресурс, однако администрация учебного заведения отказала, сославшись на политику конфиденциальности. Это Марка не остановило, и на втором курсе он написал код для сайта Facemash, в котором использовались "парные" фотографии. Пользователям предлагалось выбрать, кто из двух людей более привлекателен. Для этого Цукербергу "пришлось" взломать защищенные разделы компьютерной сети Гарварда и скопировать частные фото. Facemash привлекла 450 посетителей и 22 000 фото-просмотров в течение первых двух часов работы.

Facebook отмечает 10-летний юбилей

Спустя несколько дней сайт был закрыт администрацией Гарварда. Цукерберга обвинили в нарушении безопасности, авторских прав, неприкосновенности частной жизни. Удивительно, но студента не отчислили, и он сосредоточился на первоначальном проекте и запустил сайт Thefacebook. Через шесть дней три гарвардских старшекурсника — Камерон Уинклвосс, Тайлер Уинклвосс и Дивья Нарендра — обвинили Цукерберга в том, что он преднамеренно вводил их в заблуждение, будто поможет им создать социальную сеть HarvardConnection.com, но вместо этого, используя их идеи, построил конкурирующий продукт. Они пожаловались в университетскую газету Harvard Crimson, которая начала расследование. Впоследствии против Цукерберга был подан иск, по которому он выплатил огромные суммы.

Членство в социальной сети изначально было ограничено студентами Гарвардского университета, но вскоре аудитория сети была расширена: к ней присоединились студенты других университетов Канады и США. В середине 2004 года Facebook зарегистрировалась в качестве компании, у нее появились инвесторы, а из названия пропал артикль The после покупки домена facebook.com в 2005 году за $ 200 000.

Доступ в соцсеть для каждого пользователя старше 13 лет, имеющего адрес электронной почты, открылся в сентябре 2006 года, и за непродолжительное время Facebook стала третьей по величине интернет-компанией в США (после Google и Amazon).

В 2010 году популярный американский журнал Time в 2010 году назвал Цукерберга "Человеком года". Несмотря на это, он ведет очень скромный образ жизни.

III. Amazon.com

О компании: самый популярный интернет-магазин.

Компания Amazon.com была создана в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом. Прочитав однажды, что за год число пользователей интернета увеличилось на 2300%, Безос решил, что это уникальная возможность, которую нельзя упускать. Изучив 20 разновидностей продуктов, которые можно было заказывать по почте, он остановился на книгах. Джеффри неспроста обратил внимание на книги при выборе категории товаров, которые будет продавать его магазин: перед покупкой книги ее вовсе не обязательно держать в руках, достаточно узнать автора, тему или увидеть обложку. Да и каталоги многих магазинов уже были переведены в электронный вид.

Однако не все увидели в этом революционный подход. Работодатель Безоса – компания Shaw - оказалась неготова к такому рискованному шагу, и идея не нашла у них поддержки. Джеффри пришлось выбирать: либо отказаться от своего замысла, либо делать все самому. Последнее означало лишиться отличной работы, надежных перспектив и потерять все, что он зарабатывал на протяжении нескольких лет. Но, заручившись поддержкой жены, он взялся за дело.

"Утро": Amazon будет доставлять посылки на беспилотниках

Изначально магазин обосновался в гараже (знакомо, правда?) с тремя компьютерами. Когда прототип сайта был готов и запущен, Джефф попросил 300 человек из числа своих друзей и знакомых стать бета-тестерами проекта. Проверка прошла на ура: система прекрасно работала на всех платформах. Летом 1995 года Безос открыл сайт миру, попросив всех друзей распространять информацию о нем везде, где только можно.

В течение 30 дней Amazon.com работал без рекламной поддержки в прессе, продажа книг производилась для всех 50 американских штатов и 45 зарубежных стран. К сентябрю продажи магазина составили 20 000$ в неделю.

Безос со своей командой продолжал совершенствовать сайт, вводя в обиход ранее не существовавшие понятия: one-click shopping ("покупка в один клик"), customer reviews ("отзывы клиентов") и e-mail order verification ("подтверждение заказа по e-mail"). Бизнес рос так быстро, что создатель магазина был поражен сильнее всех остальных. Когда о компании всерьез заговорили в 1997 году, скептики выразили серьезные сомнения, что новичок на книжном рынке, да еще и работающий исключительно в сети, сможет удержать свои позиции после появления онлайн-магазинов лидеров рынка - Barnes and Noble и Borders. Однако два года спустя рыночная стоимость акций и других активов "Амазона" была больше, чем суммарная стоимость акций двух крупнейших конкурентов. Также компания заключила сделку с Borders, которая не могла в одиночку справиться со своим интернет-трафиком.

Поначалу Безос старался как можно быстрее увеличить свою долю рынка, вкладывая в дело все, что зарабатывал. Когда Аmazon.com превратился из самого большого книжного магазина на планете в крупнейший универсальный магазин, скептики заговорили о том, что "Амазон" разрастается слишком быстро. Темпы роста действительно опережали планы Джеффа, несмотря на это, он продолжал поддерживать шесть основных ценностей: верность клиенту, право собственности, активность (стремление к действию), экономность, высокие запросы к поступающим на работу и новаторство.

"Утро": Интернет-магазин Amazon заменил кладовщиков на роботов

"Амазон" постепенно вводил в продажу музыкальные CD, видео, игрушки и электронику. Когда другие интернет-магазины начали появляться, как грибы после дождя, Аmazon.com провел серьезную реструктуризацию. Это помогло остаться на плаву даже тогда, когда остальные прогорали и сходили с дистанции.

В 1999 году известный журнал Time назвал Джеффри Безоса человеком года, также он регулярно входит в число самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

IV. Nike

О компании: один из крупнейших производителей спортивных товаров в мире.

История компании началась в 60-е годы, ее основателями стали бегун-неудачник Фил Найт и его тренер Бил Боуэрман. Дело в том, что в те годы хорошие кроссовки немецкого производства Adidas и Puma были не по карману большинству американцев, а местные изделия отличались ужасным качеством.

Теория Найта-Боуэрмана была проста: высококачественная обувь может быть спроектирована в США, произведена в Азии и продана в Америке по более низким ценам, чем популярные западногерманские кроссовки. Сказано – сделано.

Начать решили с Японии (тогда там было дешевое производство). Фил поехал в страну самураев, и, представившись агентом несуществующей компании Blue Ribbon Sports, начал вести переговоры со знаменитым производителем кроссовок Onitsuka, беседы закончились тем, что Фил стал продавать японские кроссовки в США прямо из своего фургона. Продажи росли, и бизнес стал потихоньку перерастать из простой перепродажи чужих кроссовок в производство своих под брендом Nike. Впрочем, до настоящего успеха было еще далеко.

В 1975 году Биллу Боуэрману пришла идея, ставшая поворотной в истории Nike. Рассматривая за завтраком вафельницу жены, он решил, что если сделать подошву кроссовок рифленой, то это, с одной стороны, улучшит толчок, а с другой — уменьшит вес обуви. Вскоре он приладил "вафельную" подошву к спортивным тапочкам и предложил легкоатлетам опробовать ее.

Изобретение моментально вывело Nike в лидеры индустрии, к восьмидесятым у фирмы остался только один конкурент — Reebok, и то лишь до тех пор, пока не появился Майкл Джордан, с которым компания заключила рекламный контракт (тогда подобной практики не было). Многие американские подростки мечтали иметь пару таких же кроссовок, как у "короля воздуха".

Чудо-обувь, которую Майкл надевал всякий раз, выходя на площадку, была черно-красной расцветки, а эти цвета не разрешены в NBA. Поэтому ассоциация накладывала на Джордана штраф в размере 1000 $ за каждую игру, но он все же продолжал надевать Air Jordan. Эта скандальная ситуация, безусловно, была на руку компании, так как тут же привлекла внимание баскетбольных болельщиков. В результате продажи выросли с 870 млн до 4 млрд долларов в год.

V. Ford Motor

О компании: североамериканская автомобилестроительная компании, создавшая "народный автомобиль". Дольше века контролируется семьей Фордов, являясь одной из крупнейших в мире, находящихся под семейным контролем.

Компания основана в 1903 году Генри Фордом. 12-летним мальчишкой Генри впервые увидел локомобиль. Встреча с моторным экипажем произвела на Форда огромное впечатление и положила начало попыткам сконструировать движущийся механизм. Родители не одобряли его увлечение механикой и мечтали видеть Генри добропорядочным фермером. В 17 лет, когда он поступил учеником в механическую мастерскую, они считали его "почти погибшим". Через 4 года Форд вернулся домой и начал совмещать дневную работу на ферме с ночными бдениями над очередным изобретением.

Для облегчения работы на ферме Форд придумал молотилку зерна, работающую на бензине. Патент на это изобретение он продал Томасу Эдисону, который пригласил Генри в свою компанию. Однако и там, на должности главного инженера, Генри по-прежнему больше всего привлекали машины. В 1893 году, в свободное от работы время, Форд конструировал свой первый автомобиль. Правда, руководство компании не одобряло этих опытов и советовало от них отказаться. Но Генри остался верен своей идее превратить авто из предмета роскоши в средство передвижения, и, полный надежд на будущее, покинул службу.

Ford T. Фото: ford.ru

Форд объезжал потенциальных клиентов за рулем собственного изобретения, но "фордмобиль" не пользовался спросом, и обыватели дразнили его "одержимым с Бегли-стрит". В 1902 году он сделал потрясающую рекламу авто, опередив в автогонках чемпиона Америки. Лучшую пиар-компанию сложно и придумать, в следующем году Генри основал компанию имени себя — Ford Motor Company.

Все усилия он бросил на создание универсального автомобиля - простого, надежного и дешевого. В то время идея "машины для всех" многим была не понятна, массовый автомобиль был чем-то настолько же фантастическим, как сейчас, к примеру, "массовый самолет". Форд упростил конструкцию машины, стандартизировал его детали и механизмы и первым в мире внедрил конвейер в производство авто. Это решение мгновенно вывело его в лидеры автопрома и оставилр конкурентов далеко позади.

В 1908 году с выпуском модели Ford-T к компании пришел долгожданный успех, а к началу 1920-х годов Генри Форд продавал машин больше, чем все его конкуренты вместе взятые; из 10 покупаемых в США машин, 7 были его производства. Именно в это время он получает титул "автомобильного короля".

VI. Nestlé

О компании: крупнейший в мире производитель продуктов питания, который также выпускает корма для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.

Компания была основана в 1866 году швейцарским фармацевтом Анри Нестле. В качестве торгового знака Анри решил использовать свой фамильный герб — гнездо с птицами. Экспериментируя с различными комбинациями молока, пшеничной муки и сахара, он создал продукт для искусственного кормления младенцев, не получающих материнского молока. Его основной целью было помочь в решении проблемы детской смертности, вызванной недостаточным и неправильным питанием. Новый продукт получил название "Молочная мука Анри Нестле" и спустя несколько лет активно продавался в большинстве стран Европы.

Корней Чуковский о "муке" Nestle: "В двадцатом году, в пору лютого петроградского голода, Ахматовой досталась от какого-то заезжего друга большая и красивая жестянка, полная сверхпитательной, сверхвитаминной "муки", изготовленной в Англии достославною фирмою "Нестле". Одна маленькая чайная ложка этого концентрата, разведенного в кипяченой воде, представлялась нашим голодным желудкам недосягаемо сытным обедом. А вся жестянка казалась дороже бриллиантов. Мы все, собравшиеся в тот день у Анны Андреевны, от души позавидовали обладательнице такого богатства. "В двадцатом году, в пору лютого петроградского голода, Ахматовой досталась от какого-то заезжего друга большая и красивая жестянка, полная сверхпитательной, сверхвитаминной "муки", изготовленной в Англии достославною фирмою "Нестле". Одна маленькая чайная ложка этого концентрата, разведенного в кипяченой воде, представлялась нашим голодным желудкам недосягаемо сытным обедом. А вся жестянка казалась дороже бриллиантов. Мы все, собравшиеся в тот день у Анны Андреевны, от души позавидовали обладательнице такого богатства.

В последующие годы компания покупала другие успешные фирмы и сливалась с ними. Так было с "Магги и компания", производителями сгущенного молока, шоколадных батончиков и пр. А в 30-е годы Nestlé совершила прорыв, создав и выпустив растворимый кофе Nescafe, а потом и чай Nestea.

Ассортимент продукции Nestlé за время существования компании насчитывает более двух тысяч товарных знаков продуктов широкого потребления. Компании принадлежат 461 фабрика и промышленные предприятия в 83 странах мира (11 предприятий находится на территории России).

VII. Procter & Gamble

О компании: один из лидеров мирового рынка потребительских товаров.

P&G была основана в 1837 году свечником Уильямом Проктером и мыловаром Джеймсом Гэмблом как семейная фирма. Первоначально компаньоны изготовляли продукцию собственноручно, но уже к 1859 году объем продаж компании достиг 1 миллиона долларов, а штат сотрудников составлял 80 человек. К концу XIX века P&G стал одним из крупнейших производителей США. Руководство проповедовало политику "корпоративного духа" и заинтересованность персонала в жизни компании.

В конце XIX века компания Procter&Gamble Co. начала инвестировать крупные суммы в научно-исследовательскую деятельность. Уже к 1890 году компания сбывала свою продукцию по всей стране, а в ассортименте было более 30 различных типов мыла.

Общенациональную известность компания получила в 1882 году, когда Харли Проктер (сын Уильяма) провел широкомасштабную рекламную компанию мыла "Айвори", которое не тонет в воде. В 1926 году, в разгар популярности гигиенических средств с отдушками, компания выпустила мыло "Камей". В 1933 году фирма выступила родоначальником "мыльных опер" - тогда стиральный порошок Oxydol стал спонсором радиосериала "Ма Перкинс".

В 1930-е годы было налажено производство синтетического моющего средства Dreft, которое произвело революцию в сфере чистящих и моющих технологий.

Окончание Второй мировой войны было отмечено освоением стирального порошка Tide, который к 1950 году стал лидером в своем сегменте рынка. В 1961 году была выпущена первая партия детских подгузников "Памперс". Постепенно они вытеснили традиционные способы пеленания младенцев, существенно облегчив уход за маленькими детьми. Само слово "памперс" стало нарицательным.

Оксана Загребнева