Павел Дуров продал 12% акций социальной сети "ВКонтакте"

Основатель "Вконтакте" Павел Дуров продал свою долю в соцсети

Владелец социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров продал 12% акций компании гендиректору "Мегафона" и совладельцу холдинга ЮТВ Ивану Таврину (другим владельцем холдинга является бизнесмен Алишер Усманов).

По данным газеты "Ведомости", сделка могла составить 3-4 миллиарда долларов.

"Это изменение едва ли отразится на управлении ВКонтакте - совет директоров прислушивается к моему мнению не из-за наличия или отсутствия у меня доли, а потому, что я создал эту сеть и понимаю ее глубинные механизмы. Я никуда не ухожу и собираюсь продолжать следить за качеством ВКонтакте", - заявил Дуров.

Основатель сети владел 12% акций социальной сети, еще 40% — у Mail.ru Group, 48% — у фонда UCP Илья Щербовича.

На этой неделе во "ВКонтакте" произошли серьезные кадровые перестановки. Вице-президент Илья Перекопский и его брат Игорь, работавший финансовым директором, ушли из компании. Зато сюда пришли сразу три топ-менеджера, ранее работавшие в структурах Усманова: должность исполнительного директора занял Дмитрий Сергеев, бывший гендиректор ИД "Коммерсант", связями с инвесторами в компании займется Борис Добродеев, сын руководителя ВГТРК Олега Добродеева, а финансовым директором "ВКонтакте" стал Александр Третьяков, ранее - сотрудник 4G-оператора "Скартел" (бренд Yota).

Кроме того, 20 января появились слухи об уходе Павла Дурова из компании. Но пресс-секретарь "ВКонтакте" опроверг информацию об уходе Павла Дурова с поста гендиректора популярной российской социальной сети.