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Бизнес

23 августа 2012, 11:04

Вступление в ВТО: плюсы и минусы для российской экономики

бизнес ВТО продовольствие эксперты обо всем

ИТАР-ТАСС

Россия стала 156-ым членом Всемирной торговой организации (ВТО). К этому страна шла 19 лет. Сейчас, как и ранее, эксперты спорят о том, как повлияет вступление в ВТО на российскую экономику.

С одной стороны, благодаря вступлению в ВТО может уменьшиться часть таможенных пошлин при ввозе иностранных товаров. В среднем, с началом действия Единого таможенного тарифа (ЕТТ) средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины снизится с 9,6% до 7,5-7,8%. А это повлечет за собой снижение цен на ряд продуктов.

Предположительно, снизятся цены на некоторые фрукты (например, яблоки), рис и рисовую муку, молочные продукты, вино и пиво, свинину и готовые рыбные продукты. Из непродовольственных товаров в ближайшие несколько лет могут подешеветь компьютеры, другие электронные товары, кожаная обувь и лекарства. Через семь лет возможно снижение цен на автомобили-иномарки.

Но эксперты полагают, что затем снижение таможенных пошлин больно ударит по российской экономике. Со снижением импортных пошлин товаров из-за рубежа будет ввозиться больше - следовательно, будут меньше покупать российские товары. Это может привести к сокращению отечественного производства - и как следствие, рабочих мест, прежде всего на предприятиях с низким технологическим уровнем и высокой себестоимостью продукции.

"То, что подписано, делает Россию объектом, на который будет оказывать влияние многочисленные факторы, которые не зависят от нас, не управляются нами, мы теряем большие возможности", - считает председатель Мясного союза России Мушег Мамиконян.

Самыми чувствительными отраслями в этом плане как раз могут стать автомобильная промышленность, сельское хозяйство, сельхозмашиностроение и легкая промышленность. Сейчас правительство разрабатывает законопроекты, которые могли бы снизить стресс для этих отраслей экономики.

Вступление в ВТО повлияет также на российский экспорт: отменяется ряд барьеров при вывозе за рубеж металлургической продукции. Таким образом, российские металлы за рубежом будут покупать по более дорогим ценам. Но, по мнению главного аналитика "Тройки-Диалог" Криса Уифера, сильных изменений от этого российские металлурги не почувствуют: рост мирового потребления металла замедляется.

Однако в долгосрочной перспективе выгоды все же будут. Как считает главный аналитик "Тройки-Диалог", после вступления в ВТО в Россию придет иностранный капитал и иностранные компании, заинтересованные в найме местных жителей. Благодаря этому зарплаты для них возрастут, а покупателям приобретать товары и услуги будет выгоднее. Кроме того, должны выиграть строительные компании, которые смогут дешевле закупать материалы и технику за рубежом.

Общие прибыли и потери для российской экономики оцениваются по-разному. Специалисты "ВТО Информ" и Strategic Business Solutions (SBS) считают, что российский бюджет понесет потери. Убытки в 2020 году они оценивают в 3% ВВП, что не менее 6,6 триллиона рублей. Всего, по мнению экспертов, Россия потеряет за восемь лет примерно 26 триллионов рублей.

Однако, по данным Всемирного банка, вступление России в ВТО первые три года будет приносить стране около 3,3% ВВП ежегодно. А через десять лет выгода может увеличиться до 11% ВВП, это около 162 миллиардов долларов.

Прямые бюджетные потери от присоединения к ВТО оцениваются примерно в 188 миллиардов рублей в 2013 году и 257 миллиардов рублей в 2014 году. Но министр экономического развития Андрей Белоусов добавляет, что реальные потери будут меньше из-за роста объемов внешней торговли, налогооблагаемой базы и собираемости пошлин.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников

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