Бизнес-центр на Дубровке продадут с аукциона

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бизнес-центр на Дубровке, расположенный на юго-востоке города, выставили на аукцион. Начальная цена лота составляет 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Офисное здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров находится в Южнопортовом районе по адресу: 2-я улица Машиностроения, дом 17, корпус 1. Здание трехэтажное, с подвальным помещением, коммуникации находятся в хорошем техническом состоянии. В здании уже проведено электричество и интернет.

Помимо того, во внутреннем дворе бизнес-центра оборудована зона отдыха с фонтаном, предусмотрена и парковка. Здание расположено в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца и в 400 метрах от станции метро "Дубровка".

В пресс-службе департамента по конкурентной политике уточнили, что арендаторы могут организовать в бизнес-центре офисно-складские помещения.

Ранее сообщалось, что в районе Перово планируют построить бизнес-центр без торговых площадок. По сообщению пресс-службы префектуры Восточного округа, департамент по конкурентной политике выставил на торги участок на улице Электродной площадью более четырех тысяч квадратных метров. Он будет располагаться недалеко от станции метро "Шоссе Энтузиастов" и Измайловского парка.

В планах строительство здания высотой не более пяти этажей (вместе с подземным этажом). Максимальная высота – 20 метров. Начальная цена участка 73,2 миллиона. Заявку необходимо подать до 17 августа, аукцион запланирован на 20 августа.

Что касается столичных предпринимателей, то они предпочитают приобретать недвижимость малой площади. Около 70 процентов нежилых объектов, приобретенных инвесторами, имеют площадь до 100 квадратных метров.

"С начала года на аукционах реализовано 88 объектов приватизации на сумму почти 647 миллионов рублей и 14 объектов аренды на сумму 10,1 миллиона рублей. Все эти помещения имеют площадью до 100 квадратных метров", – сообщил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

При этом на торгах по приватизации таких помещений была высокая конкуренция. На один лот претендовали 5–6 участников, а среднее превышение стоимости над стартовой составило 50 процентов. Дегтев также подчеркнул, что интерес к покупке небольших помещений в этом году увеличился с прошлого года, когда доля таких помещений от всех проданных нежилых объектов составляла 58 процентов.