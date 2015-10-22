Без риска и сомнений: выгоды мобильного банкинга

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

"Нет денег - нет забот", - гласит известная пословица. Увы, но она совершенно неприменима к современной жизни. Все или практически все люди стремятся сохранить и преумножить свои деньги, а особенно это касается предпринимателей. Люди, которые совершают в месяц сотни и тысячи банковских операций, особенно нуждаются в том, чтобы эти операции были должным образом защищены. И конечно же, чтобы их было просто и удобно проводить. Как решить эту проблему - в материале m24.ru

Для предпринимателей самое главное - всегда иметь возможность совершить платеж. Даже если бизнесмен находится в глухом лесу или на рыбалке, он должен быть готов управлять своими финансами. Лучший способ - делать это посредством мобильного банка.

Многие люди путают мобильный банкинг с интернет-банкингом, но это разные услуги. Мобильный банк создан для пользователей мобильных телефонов, смартфонов и планшетов и использовать его каким-то другим способом нельзя, в отличие от интернет-банкинга.



Фото: ТАСС

Интернет сейчас доступен и повсеместно распространен, тем более в Москве, но мобильный телефон еще удобнее, ведь он практически постоянно находится под рукой. Поэтому мобильный банк имеет ряд плюсов по сравнению с интернет-версией, хотя бы из-за постоянной возможности быть "на связи", что весьма важно для предпринимателей.

К нему просто подключиться: скачал необходимое приложение на собственный смартфон или планшет, и можно пользоваться всеми преимуществами мобильного банка. Кстати, какие они для предпринимателей?

Круглосуточная доступность и ощущение полной уверенности в том, что деньги, хранящиеся на вашем счете, в полной безопасности. Если вдруг кто-то попытается совершить незаконные операции с вашими счетами, вы будете первым, кто об этом узнает, причем сразу же.

Рассмотрим, как работает мобильный банк на примере приложения "Альфа-Бизнес Мобайл".



скриншот мобильного банка

Что чаще всего используется малым бизнесом? Конечно, проверка состояния собственных средств: посмотреть доступный остаток на счете, узнать, нет ли заблокированных средств, проверить, какие еще поступления в ближайшее время придут на ваш счет. В "Альфа-Бизнес Мобайле" существует возможность делать онлайн-выписку по счетам, она охватывает до тысячи приходно-расходных операций, что в общем, довольно много - даже с учетом того, что предприниматель может совершать несколько десятков операций в день.

В современном мире очень многие люди не расстаются с мобильным телефоном даже в ресторане. Предпринимателям это свойственно в еще большей степени, чем обычным гражданам. Руководитель рекламного агентства Александра даже в туристическом походе не расстается с гаджетом. "Бизнес требует времени, но нельзя всегда находиться в офисе. Необходимо время и для своей собственной жизни. Мобильный банкинг очень выручает, нельзя же из заповедных мест в Карелии каждый раз ездить в ближайшее отделение банка", - говорит она.

"Альфа-Бизнес Мобайл" позволяет искать операции различными способами (по ИНН, номерам счетов и т.д.), а также просматривать ленту документов, связанных с движением денег по счетам.

Сервис дает возможность отсылать "в одно касание" банковские реквизиты своим партнерам по бизнесу. В общем, позволяет заниматься делами "на ходу", стоя в дорожном заторе, сидя в ресторане, даже находясь в отпуске на пляже.



скриншот мобильного банка

Многие спрашивают: безопасен ли вообще мобильный банкинг? Да, безопасен, потому что кредитные организации используют защищенный протокол соединения. Когда вы заходите в интернете на различные подозрительные сайты, частенько выскакивает предупреждение брэндмауэра о незащищенном соединении. Так вот, вероятность подключения третьих лиц, которые зачастую могут быть злоумышленниками, к защищенному соединению отсутствует как класс.

Кроме того, мобильный банк можно "модернизировать", то есть подключить услугу, при которой любое движение средств по счетам будет сопровождаться sms или мгновенным push-уведомлением на мобильный телефон владельца счета. Добавляет уверенности бизнесменам и необходимость подтверждать платежи с планшета через sms-коды.

В заключение, хотелось бы обратить внимание на один момент. Существует портал banki.ru, где клиенты банков могут выставить оценки своим любимым и нелюбимым кредитным учреждениям и их сервисам. Если сами банки в массе своей не могут похвастаться положительными оценками, то вот мобильный банкинг впереди планеты всей. Лидерами считаются "SMS-информирование" "Авангарда", "Mobile. UniCredit" и "Альфа-Бизнес Мобайл". И если говорить об "Альфа-Бизнес Мобайле", то это приложение в AppStore и GooglePlay имеет высший рейтинг - "пять звезд".

На правах рекламы