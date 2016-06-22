Предприниматели могут упростить свою работу за счет патентов

Патенты распространят на все виды бизнеса

Предпринимателей, которые могут получить патент, может стать больше. Распространить патенты на все виды бизнеса предложил Дмитрий Медведев. Оформление патента освобождает от НДФЛ, НДС и налога на имущество физических лиц. Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС при президенте России Николай Калмыков.

"Предприниматели, оформляющие подобные патенты, освобождают себя от множества начислений – не тратя на это ни время, ни организационные ресурсы. Кроме того, с патентом гораздо проще прогнозировать и будущую прибыль по ведению своего бизнеса. Таким образом, патент является одной из возможностей, которую можно использовать для более удобной организации бизнеса", – объяснил Калмыков.

Сама патентная система введена в 2013 году, перейти на нее могут индивидуальные предприниматели, нанимающие не более 15 человек и имеющие годовой доход не более 60 миллионов рублей. В Москве с этого года купить патент можно на 80 видов бизнеса. Стоимость составляет шесть процентов возможного дохода. Например, патент на торговлю в Центральном административном округе стоит 20 тысяч рублей в месяц, в пределах МКАД – десять тысяч, за МКАД – семь тысяч рублей.

По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом в столице количество патентов увеличилось в два раза – с начала года предприниматели приобрели уже примерно 30 тысяч патентов.

В ходе Петербургского международного экономического форума Сергей Собянин заявил, что с начала года в Москве зарегистрировались свыше 15 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Мэр подчеркнул, что кризис подталкивает людей быть более активными на рынке. Он отметил, что столичные власти заинтересованы в развитии на территории города малого и среднего бизнеса.