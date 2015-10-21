22 октября в столице пройдет конференция "Единство в различиях"

Фото предоставлено организаторами

22 октября в Президент-отеле состоится III Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях. Мировой опыт в сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений", сообщают организаторы.

Конференция будет посвящена формированию стратегических ориентиров национальной политики Москвы. "Проблематика межэтнических и межконфессиональных отношений волнует весь мир. С подобной проблемой столкнулись многие страны", – говорится в сообщении.

В конференции примут участие видные общественные и политические деятели России и других стран, лидеры национальных организаций и представители СМИ. Это будут эксперты из Франции, Сирии, США, Латвии, Италии, Израиля, Германии, Бельгии и Сербии.

Главными темами для обсуждения станут:

"Опыт зарубежных городов в сфере регулирования межэтнических отношений, борьбы с ксенофобией, расовой нетерпимостью";

"Москва – исторически успешный город многонационального сотворчества народов";

"Инфопространство – арена борьбы или эффективный механизм гармонизации межнациональных отношений".

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Итогом конференции станет резолюция, в которой будут собраны идеи и предложения для разработки Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года.